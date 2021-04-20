“三高共管”助力“健康中国”2021年项目启动会召开

我国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段, 慢病负担已经成为公共卫生领域面对的重要挑战之一。提升“三高”（高血压、高血脂、高血糖）管理水平，迫在眉睫。

为推进“三高共管”工作，更快助力“健康中国2030”多个行动目标的达成，“三高早控，益心守护”项目全国启动会于4月18日在南京召开。该项目将聚焦包括高血压、高血脂、高血糖的“三高“综合管理，通过系列学术教育、血压血脂筛查、糖尿病肾病早筛、患者管理等多个模块探索多病种防控的新模式，通过提高“三高”的知晓率、治疗率和控制率来进一步提以患者为中心的综合诊疗水平。

“三高早控，益心守护”项目全国启动会现场。受访者供图

“三高”危险因素往往具有共生土壤，但治疗却有诸多痛点。例如“三高”患者广泛分布于多个科室，三甲医院专科专治无法共治，基层医院治疗水平有限等。此外，大众对于“三高”危险因素并发症的早期筛查认知不足，因此探索“三高”共管防控新模式势在必行。为应对现有挑战，不断探索行之有效的实践方法，中国高血压联盟、北京力生心血管健康基金会、中国初级卫生保健基金会联合发起“三高共管，益心守护“项目，并由阿斯利康等爱心企业共同支持，以推进其切实落地。

启动会上，陆军军医大学第二医院全军心血管研究所所长黄岚指出，中国高血压患者2.45亿，对这一数量庞大的人群进行早期筛查和早期干预，可起到事半功倍的效果，同时对于高血压患者起始联合治疗，可明显提高血压治疗达标率。

上海交通大学附属第一人民医院内分泌代谢科主任彭永德提出，中国约80%以上糖尿病患者合并血压或者血脂异常，除了关注血糖本身之外，更要关注其心血管危险因素的筛查，强调血糖达标的同时，突出心肾并发症管理。

会上，众多专家就如何将“三高共管”落到实处达成共识，并提出四步方案：第一，提高医护人员“三高”疾病共管共治的诊疗理念，提高对“三高”慢病患者的综合管理能力和诊疗标准化，特别是加强基层医生教育。 第二，加强“三高”疾病的并发症早筛。 第三，提高患者对慢病的认知和管理能力，提高患者早筛、早诊、早治的意识。借力新型的慢病管理手段及平台，提高患者治疗依从性、加强科普和患教工作，改善患者预后。第四，同时加速县域基层的三高共管共治进程，提高基层三高共管能力，通过上下联动，使早筛、早诊、早治的共管理念在基层得到落地。

中南大学湘雅二医院心血管内科副主任、主任医师，中南大学血脂与动脉粥样硬化研究所所长彭道泉提出，要以患者为中心，探索“三高”共管防控新模式，以现代化信息手段为抓手，关口前移，协同推进，加强对“三高”重点人群的一级预防管理。通过对血压、血脂、血糖的早期干预和长期监测管理，以及慢性肾脏病等并发症相关指标的定期筛查，让更多患者实现远期获益。

中国人民解放军总医院老年心血管内科名誉主任叶平强调，对于血脂异常患者，要启动全面调脂，关注一级预防，加强血脂早期筛查与长期监测。

据悉，本项目将覆盖从筛查到教育等多个环节，通过一系列通过手段提高“三高”患者的知晓率、诊断率和达标率。内容包括血压血脂筛查项目，通过创新的血压计和手机一体机提高对血压不达标及心率偏快患者的检出和提醒，同时提醒对血脂的检测和关注；糖尿病患者肾病早筛计划，旨在通过糖尿病肾病的科普宣教工作以及UACR检测助力糖尿病肾病的早发现、早治疗。