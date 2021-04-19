直播预告：关注前列腺癌，守护男性健康

近年来前列腺方面的疾病危害着男性的健康，根据2020年全球男性新发癌症病例就有1007万例，在男性癌症病例中除了高发的肺癌外，其次就是前列腺癌。

由于对前列腺缺乏认知和不良的生活习惯等原因引起前列腺疾病越来越年轻化，因为它的所在的位置隐秘所以人们对它并不了解。

2021年4月15日至21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周的主题为：健康中国健康家——关爱生命 科学防癌”。该主题旨在广泛倡导发挥家庭在防癌抗癌中的重要作用，宣传家庭关爱的理念，推动以家庭为单位，成员间相互支持，共同践行健康文明的生活方式，定期防癌体检，关爱陪伴患癌家人，促进家庭健康和谐，切实降低癌症带来的家庭负担和社会危害。

2021年4月20日（周二）17：30-18：30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员王建业及国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院泌尿外科主任医师邢念增做客直播间，就男性前列腺癌的相关内容进行分享，欢迎收看！

专家简介

王建业，国家老年医学中心主任、医学博士。

北京大学和中国协和医科大学教授、博士生导师；中央保健委员会委员；中华医学会老年专业委员会主任委员；中华医学会泌尿外科专业委员会副主任委员；《中华老年医学杂志》主编；《中华泌尿外科杂志》副主编；全国政协委员。

擅长

前列腺疾病，泌尿系肿瘤，前列腺增生，膀胱癌等手术

邢念增，医学博士、教授、主任医师、博士研究生导师、博士后导师。

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院泌尿外科主任；全国政协委员、全国政协科教卫体委员会委员。

2017年评为“百千万人才工程”国家级人选；国家“有突出贡献中青年专家”；中国医师协会泌尿外科分会会长；中国医促会泌尿生殖委员会副主任委员；中华医学会泌尿外科分会委员；北京医学会泌尿外科分会副主任委员兼泌尿微创专家组组长；中华腔镜泌尿外科杂志副总编辑、中华医学杂志、；中华泌尿外科杂志及临床泌尿外科杂志编委等学术职务。

擅长

泌尿系肿瘤的诊治及泌尿微创手术

为什么前列腺癌发病率呈现逐渐升高？

前列腺癌发病率的升高和以下因素有关：一是长寿，前列腺癌是老年病，好发于60岁以上男性，年龄越大发病率越高。过去，人们平均寿命偏低，可能还没活到得这个病的年龄就去世了。二是筛查，随着人们健康意识的提高，主动检测前列腺特异抗原（PSA），帮助很多人发现了潜伏的前列腺癌。三是饮食，居民饮食逐渐西化，香肠、培根、黄油等高脂肪、高蛋白食物吃得过量，容易诱发前列腺癌。

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