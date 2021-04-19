直播预告：脊髓髓内肿瘤的诊断与治疗

2021年4月15～21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端开展2021年全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

4月19日16:00-17:00，人民网·人民健康《健康大讲堂》栏目邀请到清华大学附属北京清华长庚医院神经外科主任医师王贵怀、清华大学附属北京清华长庚医院神经外科主治医师孙振兴进行视频直播，欢迎届时收看。

专家简介

王贵怀，清华大学附属北京清华长庚医院神经外科主任，主任医师、清华大学教授、博士生导师。中国医师协会神经外科医师分会脊柱脊髓专业委员会主任委员、世界华人神经外科协会脊柱脊髓专业委员会主任委员、中国抗癌协会神经肿瘤学委员会第一届脊髓脊柱肿瘤学组组长、北京医学会神经外科学分会脊髓脊柱学组组长、中国生物材料学会骨修复材料与器械分会脊髓及周围神经修复材料及应用专业委员会副主任委员。

孙振兴，北京清华长庚医院神经外科主治医师。清华大学医学博士。北京医学会神经外科学分会脊柱脊髓学组委员，中国医师协会神经外科医师分会第五届脊柱脊髓专业委员会秘书，世界华人神经外科协会脊柱脊髓专委会委员兼秘书，中国研究型医院学会脊髓脊柱专业委员会青年委员，中华中医药学会脊柱微创专家委员会委员。

如何收看直播：

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