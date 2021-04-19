是什么让孩子“睡不好觉”？

小学生每天睡眠应达到10小时；小学上课时间一般不早于8点20分，线上直播类培训结束时间不得晚于21点……为了让中小学生“睡好觉”，教育部日前印发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》。然而，记者调查发现，这场“睡眠保卫战”并不好打：一方面，很多学校的上课铃早上8点就会响起，提前录制的网课晚上9点后依然热闹，手机游戏也可以轻松避开监管；另一方面，在职场拼搏的家长也很苦恼，繁忙的日常工作让自己和孩子很难合拍，甚至疲于奔命。

一早一晚啥课都不能耽误

清晨七点半，丰台马家堡地区的一所小学，随着校门打开，等候在门口的学生一拥而入，不少孩子还揉着眼睛，哈欠连天。该校一名保安说，七点半到7点40分是学生到校的高峰期，因为8点学校就要上课了。

7点59分，一名男生狂奔着冲向校门，连书包里的纸巾掉落在地上都无暇顾及，“快！马上关门了！”保安招呼着男生。一分钟后，校门徐徐关闭。教学楼里，上课铃声响起。

七点半左右学生入校，8点校门关闭。每天，同样的场景都在不少学校上演。“老师说，早起精神好，可是我每晚还有网课，至少晚10点后才能上床睡觉，第二天早上6点半就得起床。”就读于海淀某小学二年级的小文有些无奈。

对此，不少老师也很无奈，早上8点上课已是教学计划安排的极限，“学生早读训练不可少，下午3点半就得放学，留给我们的课堂时间并不多。”海淀区的一位小学班主任说。

那么，每天下午孩子们回到家就能休息吗？显然不行。晚上9点后，记者打开平板电脑，备受家长和孩子们推崇的斑马、火花AI课，均能顺利进入课程界面。画面里，老师热情地和学生打招呼，播放小视频，带学生玩游戏，讲解课程，要求学生完成课后练习……记者发现，完成整套流程，至少需要半个多小时。

家长直言作息难合拍

早上7点40分，林先生把睡眼惺忪的孩子送到学校门口，随即上车，一脚油门，迅速离开。车上，林先生左手扶着方向盘，右手还时不时往嘴里塞着面包。

学生不早于8点20分到校，在他看来绝对脱离现实，“我在望京上班，送完孩子还需要赶1个小时的路，如果8点20分才送孩子到校，我就得天天迟到。”他说。

不少家长认为，保障孩子睡眠的一大障碍是大人的作息时间和孩子很难合拍。许女士和丈夫曾经数次发起“睡眠保卫战”，最终都以妥协告终。“我们曾下定决心每晚8点半就让孩子睡觉，早上6点半起床，让孩子睡够10个小时。”她说，可实施第一天就出了问题。当天许女士稍微加了会儿班，回到家已经晚上8点。妈妈回家，孩子很兴奋，嚷嚷着要分享学校的新鲜事儿，怎么说都不肯睡，结果等洗漱完爬上床就已经晚上10点了。

第二天、第三天、第四天……晚上8点半睡觉的梦想从未实现。“大人晚上7点下班到家是常态，吃饭、洗漱，在客厅活动，很难给孩子一个适宜睡眠的环境。”许女士无奈道。

专家：应量体裁衣

教育部基础教育司司长吕玉刚说，此次印发的通知虽然明确了小学上课的时间，但也提出，对于个别因家庭特殊情况提前到校的学生，学校应提前开门、妥善安置，因此家长不必过分担忧。

在上海交通大学医学院儿童睡眠障碍诊治中心主任江帆看来，充足睡眠对儿童青少年的成长和学业至关重要；但每个孩子的睡眠时间有个体差异，家长和学生要找到自己最需要的睡眠时间。

中国教育科学研究院研究员储朝晖也认为，不同的孩子生活习惯不一样，家庭所在的城市环境、生活状况也不一样，不能简单地用全国一刀切的几点入睡、几点起床去套。保障孩子的睡眠，应当量体裁衣。每个孩子的体质不同，对睡眠的需求也不同，只要孩子白天有充沛的精力完成学业，可以开展丰富的课余生活，那就说明睡眠时间是足够的。

究竟孩子睡多久才算够？江帆提供了一个简单的办法：找一个假期，有规律地给三天时间让孩子睡好睡足，第四天基本上就能够呈现出他的睡眠生理需求了。