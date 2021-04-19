重组疫苗昨日在汉开放接种

近日，首批重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）在武汉投入使用，成为新冠病毒灭活疫苗后又一款开放接种的疫苗。4月18日下午2时30分许，长江日报记者来到江汉区唐家墩街社区卫生服务中心，当天是该接种点开放接种重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）的第一天，截至记者采访时，已有200位居民在此接种了这款疫苗。

接种前要告知健康状况，接种后需留观30分钟

按照流程规定，接种者要先刷身份证、填写登记表。

“最近有没有打针吃药？最近两天有没有喝酒？过去有没有打疫苗过敏？”在登记时，工作人员会询问一系列问题，接种登记表上，也会对接种者的健康状况进行询问，还会进行测量血压等相关检查，确认身体条件符合要求后，接种者可前往注射室。

记者了解到，疫苗存放在医用冷藏柜中，按照规定，要在2℃至8℃之间进行冷藏。

正在留观的市民罗女士接受了记者采访，她直言“没什么感觉”。市民冯先生告诉记者，“之前因为工作耽误了，这次赶紧来完成接种，相信我们国家的疫苗”。

在留观区静坐30分钟，身体没有出现不适症状，工作人员为接种者的接种证明盖章后，才让他们离开，并叮嘱要按照证明上的时间按时来完成第二剂接种。

重组疫苗具备良好安全性和有效性

记者了解到，目前，第一批到达武汉的重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）已全部分配至各区疾控中心。为满足市民接种需求，后续，武汉将同时供应新冠病毒灭活疫苗和重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）。

武汉市疾病预防控制中心传染病防治所所长杨小兵介绍，重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）的原理是将新冠病毒S蛋白受体结合区（RBD）基因重组到中国仓鼠卵巢（CHO）细胞基因内，在体外表达形成RBD二聚体，并加用氢氧化铝佐剂以提高免疫原性。其技术原理和已经运用很成熟的乙肝CHO细胞疫苗是类似的。重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）经过了国家药监部门的批准，具有良好的安全性和免疫效果，能起到很好的保护作用。

杨小兵介绍，因各区人口分布、使用进度情况的差异，接种门诊（点）使用的疫苗厂家或品牌可能有所不同，“疫苗都是经过国家药监部门批准的，具有良好的安全性和免疫效果，建议市民不必刻意等待某一款疫苗，只要身体条件符合，都可以放心接种”。

需要完成3针接种

根据《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，这款重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）的适用对象为18周岁及以上人群，需接种3剂，相邻2剂之间的接种间隔建议≥4周，第2剂尽量在接种第1剂次后8周内完成，第3剂尽量在接种第1剂次后6个月内完成。

唐家墩街社区卫生服务中心公卫科负责人邵波介绍，重组疫苗接种的流程、程序与灭活疫苗一致，需要经过个人信息登记和详细的健康状况询问后才能进行接种，接种后，必须留观30分钟。从当天接种情况来看，接种情况良好，未有人出现不良反应，工作人员也会对居民进行详细告知，“主要是告知重组疫苗的接种程序，接种后的免疫效果和已经使用的灭活疫苗没有差别，打消居民们的顾虑”。（记者刘晨玮）