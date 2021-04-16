直播预告：得了骨肿瘤怎么办？听听专家怎么说

2021年4月15～21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端开展2021年全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

2021年4月21日10：00－11：00我们有幸邀请到北京大学人民医院骨与软组织肿瘤治疗中心主任医师汤小东，首都医科大学附属北京儿童医院骨科主任医师孙保胜做客人民好医生名医直播栏目。给公众科普骨肿瘤相关知识。

专家介绍

汤小东，医学博士、主任医师、教授、硕士生导师，毕业于北京大学医学部临床医疗系，现任北京大学人民医院骨肿瘤科副主任。

现任中华医学会骨科分会骨肿瘤学组委员，国际矫形与创伤外科学会（SICOT）中国部骨肿瘤学会常务委员，亚太骨肿瘤协会理事，中华医学会肿瘤学分会骨与软组织肿瘤学组委员，中国抗癌协会肉瘤专业委员会骨转移瘤学组副主任委员，中国医师协会骨科医师分会骨肿瘤工作委员会委员，中国医师协会骨科医师分会肩肘外科工作委员会委员。

擅长：脊柱肿瘤外科治疗、四肢肿瘤保肢治疗、骶骨骨盆肿瘤外科治疗，骨转移癌综合治疗。

孙保胜，首都医科大学附属北京儿童医院骨科主任医师，现任中华医学会骨科分会骨肿瘤学组委员，中国医药教育协会骨与软组织专委会委员和肢体肿瘤分会委员，北京医学会骨肿瘤学组委员。

擅长：儿童骨与软组织各种良恶性肿瘤、脊柱侧凸(先天性、特发性及其他疾病合并的脊柱侧后凸)，髋关节发育不良髋脱位，马蹄内翻足，肢体不等长，胫腓骨假关节，膝关节内外翻，手足多指(趾)、巨指(趾)，肌性斜颈，多发关节挛缩症，膝关节及髌骨脱位等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载后提问，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”，即可下载。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。