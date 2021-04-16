北京癌症康复会全国肿瘤防治宣传周健康环湖大步走

草草长莺飞、碧树红花，正值第二十七届全国肿瘤防治宣传周之际，2021年4月15日北京癌症康复会、北京抗癌协会在玉渊潭公园举办了健康环湖走活动。

北京癌症康复会会长、北京抗癌协会副理事长朱军教授致辞，鼓励癌症患者阳光心态，热爱生活，乐观向上。北京癌症康复会副会长、北京抗癌协会秦茵秘书长主持了活动仪式。在众多市民的鼓励声中，约有260余名北京癌症康复会会员参与了环湖走活动。

随着医学的发展，越来越多的癌症变成了可防可治的疾病，世界卫生组织提出：三分之一的癌症完全可以预防；三分之一的癌症可以通过早期发现得到根治；三分之一的癌症可以运用现有的措施延长生命、减轻痛苦、改善生活质量。2021年4月15～21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“点亮抗癌之路·助力健康中国 ”，旨在鼓励每个人关爱自己和身边的人，远离癌症的困扰。

北京癌症康复会是以癌症患者为主体的医患结合的群众性社会组织，宣传普及防癌抗癌的科学知识，帮助癌症患者树立战胜疾病的信念，指导癌症患者进行科学的正确的综合治疗，组织癌症患者交流康复经验，使癌症患者在治疗和康复后，能够保持较高的生活质量，回归社会，继续承担力所能及的工作。

北京癌症康复会已经成功举办了16年的健康环湖走活动，此类活动看似很平凡，但“见微知著”，生命不息、积极向上的生活理念正籍此绵延不绝的传递着。此次活动获得北京南郊肿瘤医院及腾讯医典的大力支持。