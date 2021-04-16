正己助人服务社会 中国狮子联会践行公益服务15年

3月12日，中国狮子联会发通知倡议14个地区联合当地残联、精协、公益基金会、康复机构、其他社会组织及大专院校志愿者，开展线上线下结合的各类公益志愿服务，多地举办了形式丰富的“点亮蓝灯”活动。截至4月13日，深圳、广东、大连、青岛、北京、浙江、沈阳、陕西、哈尔滨、四川、海南、云南、江苏、吉林14个地区的3318名狮友参与了本年度服务。

中国狮子联会自2005年6月成立以来，在中国残联的带领下，已走过15年。

相关负责人介绍，15年来，中国狮子联会践行“正己助人服务社会”的宗旨，遵循“自主建会、独立运作、坚持宗旨、依法办事”的办会原则，将服务社会、造福社会作为以身载之的内在驱动力，遵纪守法，爱惜羽翼。联会在实践中坚持公益性、互益性，在助残、扶贫、敬老、助学、环境保护、赈灾、社会服务等多个领域开展了公益项目。

相关负责人介绍，近年来，中国狮子联会全体会员秉承服务宗旨，开展“温馨工程-光明行”“温馨工程-红色行动”“温馨工程-和平海报”“温馨工程-点亮蓝灯”“温馨工程-童心市集”五大品牌服务，分别针对偏远贫困地区防盲治盲、无偿献血、少年儿童“和平”主题艺术作品创作、孤独症人群关爱活动、儿童公益启迪等方向展开服务。在组织治理、组织活动、组织文化、组织管理方面取得全面提升。在应对新冠肺炎疫情中，反应迅速，全体动员，真诚奉献。

相关负责人介绍，2020年，在中国残联的大力支持下，经过中国狮子联会和平海报工作组半年的筹备、宣讲等工作，全国十四个展区13万余名少年儿童参加了和平海报作品征集活动。和平海报服务活动的推广，对加强中国少儿艺术实践、提升中国少儿自我表达能力，践行和平主题服务、传播和平理念具有十分积极的意义。

相关负责人介绍，“温馨工程-点亮蓝灯”则是中国狮子联会围绕“世界孤独症日”开展的关爱孤独症儿童联动服务活动。自2011年开展以来，活动取得了较好的社会影响力，为唤醒人们对孤独症的关注和关爱，持续宣传孤独症知识并对孤独症患者进行帮助贡献了自己的力量。