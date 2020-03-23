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中国狮子联会四川代表处向四川援鄂医疗队捐赠爱心大礼包

2020年03月23日11:51 来源：人民网-人民健康网

随着新冠肺炎疫情的逐步缓解，四川援鄂医疗队的1463名医护人员正在陆续返回。中国狮子联会四川代表处经与四川省红十字基金会、四川省卫生健康委员会等部门多次对接协调，为表达对“逆行者”的关爱，召集四川代表处防疫工作组迅速组织行动，发起爱心感召后即刻得到中国狮子联会四川润善服务队沙日娜狮姐回应，表示内蒙古塞北粮仓有限公司获知后，愿意捐赠一批面粉、饺子粉、燕麦片、小米等价值22万元人民币的爱心大礼包。公司希望通过中国狮子联会四川代表处及四川省红十字基金会，捐赠给四川援鄂1463名战“疫”英雄。塞北粮仓相关负责人表示，希望这些“抗疫战士”在平安凯旋之际，能好好和家人一起吃一顿热气腾腾的饺子。

据了解，由于这批物资种类多、数量大，四川代表处的狮友们于3月21日就集合在一起，在做分组安排之后，中国狮子联会四川代表处的领导带领各服务队狮友，将捐赠的物资进行了搬卸、分装，并于当日下午由各服务队分别送到相关医疗机构。

彭长军介绍，本次捐赠服务还得到了四川省红十字基金会、四川省卫生健康委员会的大力支持。中国狮子联会四川代表处在疫情防控期间，始终和四川省卫健委、四川省红十字基金会等部门保持紧密联系，密切关注防疫第一线的需求，尤其是1463名最美逆行者随时牵动着四川狮友们的心，今天终于等到他们的平安归来，愿我们这份爱心，能带给大家一份关爱和温暖，表达我们的敬意。此外，四川省红十字基金会荣道清秘书长也参加了捐赠活动。

(责编：董童、杨迪)


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