“被酒驾”太闹心！驾驶员用药一定要注意成分

喝药不慎也酒驾？据广州市中级人民法院消息，近日，广州男子因身体原因长期服用藿香正气水，在知悉药品内含酒精的情况下，事发当天，一次性服用藿香正气水6只，其后开车在广州106国道上行驶时碰撞防护墙发生交通事故，经鉴定，从其血液中检出酒精成分，含量为167.7毫克/100毫升，经道路交通事故责任认定，该男子承担此事故的全部责任；经广州法院经一、二审，判决该男子犯危险驾驶罪，判处拘役一个月。

驾驶员出行：服药须谨慎

根据藿香正气水包装盒上的说明，藿香正气水辅料为乙醇(酒精)，藿香正气水内含有40%~50%的乙醇，说明书上写明“服用后不得驾驶机、车、船，从事高空作业、机械作业及操作精密仪器”的字样。

因此，广大驾驶员，在驾驶机动车前，不能喝含有酒精成分的饮料和药物。驾驶员应该多加留意其外包装上的标签和实物说明。

对于一些确需服用藿香正气水的驾驶员，可以考虑使用不含酒精的藿香正气口服液。因制作工艺不同，藿香正气口服液没有乙醇成分。

购药服药前请先看药品说明书

那么藿香正气水与藿香正气口服液有什么区别呢？根据中国《药典》，藿香正气口服液与藿香正气水是两重完全不同的药，工艺不同、剂型不同、名字不同。藿香正气水，采用传统的生产工艺制作，成品含高浓度酒精，属于中成药剂型里面的“酊剂”。

所谓酊剂就是用高浓度酒精直接处理药材得来的液体制剂，成品药里含大量酒精。所以看见药店里药品名称里带有“*****水”字样的中成药，需要注意查看说明书，确认其成分是否含酒精。

藿香正气口服液，属于中成药里面的“口服液”剂型。所谓口服液是以中药汤剂为基础，采用现代工艺提取药物中有效成分而成的口服液体制剂。

消费者购药服药前一定要看清药品说明书，如有不明之处，建议咨询专业医生或去医院就医。