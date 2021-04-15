直播预告：有家有爱 共同科学防治肝癌

2021年4月15～21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“健康中国健康家——关爱生命科学防癌”。为推动落实健康中国癌症防治专项行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端特别推出全国肿瘤防治周系列访谈，邀请各大医院的肿瘤防治专家做客演播室，通过视频直播的形式，答疑解惑，助力肿瘤防治，让更多的人获益。

肝癌是威胁全世界人民健康的最大的杀手之一，肝癌早期鲜有症状表现，首次诊断往往已是肝癌中晚期。那么，哪些人更容易患上肝癌？肝癌常见的治疗方法有哪些？在生活中，大家该如何守护好我们的肝脏健康，远离肝癌？

2021年4月16日（周五）16:30-17：30，首都医科大学附属北京地坛医院肿瘤诊治中心主任李威将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就肝癌预防和救治的相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

李威，首都医科大学附属北京地坛医院肿瘤诊治中心主任，教授，硕士生导师。

美国医师协会会员、国家自然基金委员会评审专家、北京市卫生系统高层次人才、北京市百千万人才工程人才、北京市高层次创新创业人才计划（领军人才）、2017 年首都百佳优秀青年医生、北京市卫健委青年公益专家等。

承担/参与研究课题约 20 项，主持省部级/国家级课题 5 项，发表论文超过100篇，其中SCI 论文超60 篇。

擅长：肝癌、肺癌及其他肿瘤的经血管介入治疗、多影像引导射频消融、微波消融、纳米刀消融及相关综合治疗方法，各种抗癌靶向药物、免疫治疗方法，各种疑难肝病的内科/微创介入学综合诊疗。

出诊情况：周二上午 肿瘤介入科主任医师门诊。

如何收看直播：

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