罗氏制药中国总裁周虹：多措并举降低癌症死亡率 惠及更多患者

每年的4月15日-21日是全国肿瘤防治宣传周。近日，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，人民网·人民健康联合中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）举办“全国肿瘤防治宣传周疾病科普直播活动”。中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会执行副主席、罗氏制药中国总裁周虹在活动中介绍，随着新药审评审批加速以及越来越多的创新药纳入医保，肿瘤患者不仅能用得上创新药，还能用得起、用得好，这对提高我国癌症患者生存率和生存质量大有助益。

多措并举降低癌症死亡率

“与癌症斗争就是与时间赛跑。”罗氏制药中国总裁周虹表示，肿瘤并非突发疾病，在整个发病过程中，只要患者尽早捕捉到发病信号，将诊疗关口前移，便能进一步降低癌症死亡率，减少医疗费用支出。

我国是人口大国，也是癌症大国，为了进一步做好癌症防控工作，《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出，2030年，总体癌症5年生存率不低于46.6%。为了助力国家实现这一目标，罗氏制药中国携手各方共同探索各种创新模式推动癌症“早筛、早诊、早治”落地，希望从源头上节约社会成本，这与罗氏全球提出的“2030年希望能以一半的社会成本带来三到五倍的患者获益”愿景不谋而合。

罗氏制药中国总裁周虹表示，为了实现这个愿景，罗氏制药中国做了很多努力。“去年，我们同中国妇女发展基金会、北京协和医学院合作，以乳腺癌为切入点，通过重点省市乳腺疾病广泛调研和专家研讨会，深度讨论和分析目前存在的问题，并呼吁女性同胞关注乳腺健康，通过主动参与早筛、早诊，减少死亡率。此外，在肿瘤专科建设方面，在湖南卫健委的指导下，我们与湖南省肿瘤医院协同合作，共同打造了乳腺癌专病联盟分级诊疗和双向转诊机制，让区域乳腺癌中心进一步辐射到更多的县级医院或者基层医疗机构。同时，联同合作伙伴完善了湖南省内药店、输注中心建设，促使当地乳腺癌患者治疗更加规范和便捷。因为老龄化趋势加重，我们携手合作伙伴，在社区探索把高危人群的早筛、早诊、规范治疗、疾病康复等。另外，我们希望通过大数据推动特别是边远地区的分级诊疗。”

构建生态圈促进诊疗规范

“我们欣喜地看到，现在肿瘤患者的生存率日益提高。” 罗氏制药中国总裁周虹认为，药企除了要不断给市场带来好药、传递学术信息外，还可以为患者做更多，如提高诊疗规范。

罗氏制药中国总裁周虹表示，罗氏制药中国在促进规范诊疗方面，做了一些尝试。“我们设立了淋巴瘤生态圈团队，取消以往销售指标的考核，转变成对员工所在地区淋巴瘤诊断率和诊疗规范提升的考核。我们真心希望中国肿瘤患者的生存率能达到发达国家水平。”

罗氏制药中国总裁周虹表示，“先患者之需而行”是罗氏的宗旨。只有创新药是不够的，一定要多方合作，打造一个以患者为中心的生态圈，真正提高肿瘤患者五年生存率。

“目前，我希望现有的诊断治疗技术和药物能更广泛、更规范的应用到患者身上。” 罗氏制药中国总裁周虹表示，展望未来，我希望真正有一些突破性医药创新让肿瘤走向治愈，让老百姓不谈癌色变。这一切需要我们各界共同协作，在推动自主创新的同时，也要引进更多的国际创新实现健康中国2030目标。