直播预告：肺癌手术是微创还是开胸？

原发性支气管肺癌，简称肺癌，是发病率和死亡率增长最快，对人群健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。肺癌无传染性，但具有一定的家族聚集性和遗传易感性。

外科手术是肺癌治疗首选和最主要的方法，适用于所有肺癌早期、中期、少数中晚期非小细胞肺癌患者。肺癌患者术后5年生存率为30-40%，手术治疗的死亡率1-2%。早期肺癌手术通常能达到治愈的效果。肺叶切除术联合系统淋巴结清除术是目前肺癌的标准术式。

2021年04月16日（周五）9:00-10:00，“人民好医生”客户端将邀请北京清华长庚医院胸腔外科主任医师陈东红进行视频直播，让胸外科专家为您讲解关于肺癌手术治疗的常见问题，千万不要错过。

专家简介：

陈东红，北京清华长庚医院胸腔外科主任医师，中华医学会胸心血管外科学分会肺癌学组委员；中国医师协会胸外科医师分会委员；中国医药教育学会胸外科专家委员会常务委员；中国控烟协会肺癌防治专业委员会常务委员；中国控烟协会吸烟与疾病控制专业委员会委员。《中华胸心血管外科杂志》审稿人；《中国胸心血管外科临床杂志》青年编委；《中华解剖与临床杂志》通讯编委

擅长：肺部小结节诊治；早期肺癌微创根治手术；三维影像引导下精准肺段切除手术；中晚期肺癌扩大切除手术；胸腔镜联合腹腔镜食管癌颈胸腹三野淋巴结清除手术；胸腺瘤微创手术；重症肌无力微创胸腺切除手术；胸部创伤救治等。

肺癌的临床表现比较复杂，症状和体征的有无、轻重以及出现的早晚，取决于肿瘤发生部位、病理类型、有无转移及有无并发症，以及患者的反应程度和耐受性的差异。肺癌早期症状常较轻微，甚至可无任何不适。中央型肺癌症状出现早且重，周围型肺癌症状出现晚且较轻，甚至无症状，常在体检时被发现。肺癌的症状大致分为：局部症状、全身症状、肺外症状、浸润和转移症状。

外科治疗是肺癌首选和最主要的治疗方法，也是惟一能使肺癌治愈的治疗方法。外科手术治疗肺癌的目的是：完全切除肺癌原发病灶及转移淋巴结，达到临床治愈；切除肿瘤的绝大部分，为其他治疗创造有利条件，即减瘤手术。

局部切除

是指切除范围小于一个肺叶的术式，包括肺段切除术和楔形切除术。主要适合于体积较小、年老体弱、肺功能差或非常早期的肺癌。

扩大切除

是指切除范围超出一个肺叶的术式，包括支气管袖状成型肺叶切除术、肺动脉袖状成型肺叶切除术、全肺叶切除术等。同局部切除相比，扩大切除并发症的发生率和死亡率均较高，患者的远期生存率低，生活质量差，应严格把握手术适应证。

常用的外科手术方法

开胸手术，目前，开胸手术能最小限度地分离肋间肌肉和肋骨，配合先进的操作设备进入胸腔，暴露病变肺组织，以便直接观察并进行切除治疗。

辅助胸腔镜手术(VATS)，是利用微型摄像设备和特殊的手术器械，通过小切口观察胸内结构，进行肿瘤检查和治疗的方法。该方法手术切口短、创伤小、恢复快、效果好，是我国肺癌外科治疗的主要手术方法。

机器人辅助胸腔镜(RATS)，也称达芬奇机器人辅助胸腔镜，由于其放大的三维立体视野和高度精准、灵巧的机械臂操作等优点，逐渐获得越来越多外科医生的青睐。手术安全有效，术中中转率及术后并发症均较低，可有效弥补传统腔镜的不足。

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