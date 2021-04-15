直播预告：前列腺癌诊疗方法不断进步 患者如何获益？

前列腺癌是指发生在前列腺的上皮性恶性肿瘤，是男性泌尿生殖系统最常见的恶性肿瘤。其发病率与年龄密切相关，即随着年龄的增长，50岁以上发病率呈指数增加，70岁以上前列腺癌发病率已超过膀胱肿瘤。

引起前列腺癌的危险因素尚不明确，目前已经被确认的内源性因素除了种族和年龄外，还包括遗传因素的家族史。另外，该疾病进展比较缓慢，在疾病早期阶段，许多患者通常不知道自己患病，一旦前列腺癌开始快速伸张或扩散到前列腺外，此时病情也到了比较严重的地步。

哪些人群是前列腺癌的高发人群？前列腺癌早期有哪些症状？随着近年来前列腺癌诊疗方法的不断进步，不同阶段的前列腺癌都有什么治疗方法呢？

4月16号（周五）10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端将邀请重庆医科大学附属第一医院泌尿外科主任苟欣进行视频直播，欢迎届时收看。

专家简介

苟欣，重庆医科大学第一附属医院泌尿外科主任，主任医师、教授、博士生导师。中华医学会泌尿外科专委会常委、重庆抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专委会主任委员、重庆市医学会泌尿外科专委会前任主任委员、海峡两岸泌尿外科专委会常委、中国临床肿瘤学会前列腺癌专家委员会常务委员。

擅长：泌尿系肿瘤、勃起功能障碍、肾移植及压力性尿失禁等方面的手术治疗和综合治疗。

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