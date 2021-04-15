推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：收敛止血

推荐人群：用于出血的辅助治疗。

材料：藕节30克、花生衣10克、大枣2枚、瘦肉100克。（1-2人量）

烹调方法：将藕节洗净，去污泥，花生衣稍洗，大枣去核，对半切开，瘦肉洗净切大件，将藕节、花生衣、大枣和瘦肉一同放进炖盅内，加入清水至八分满，加盖隔水炖约1.5-2小时，即可调味食用。

汤品点评：4月17日是“世界血友病日”。血友病常幼年发病、伴随终身。藕节是莲的干燥根茎的节部，性味甘平，能收敛止血，略兼化瘀的作用，一般用于各种出血证，既能收敛止血，又有散瘀的作用，止血而不留瘀。花生衣则是花生的干燥种皮，同样有收敛止血的效果，两者搭配对于血友病、血小板减少性紫癜等出血性疾病有一定的效果。只不过因两者的药力较缓，一般只作为辅助用药。对于症状明显或病情严重者仍以临床用药为主。