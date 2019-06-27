雪耳淮山莲子瘦肉汤 滋阴益胃

在暴雨连连的天气下，有一种食材味道有点怪，但煲汤后清热利湿的效果很好！扫码获取相关信息。

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：滋阴益胃、健脾安神

推荐人群：心悸失眠、脾胃气虚、口渴咽干等人群。

材料：雪耳（干）10克，淮山、莲子（去芯）各30克、蜜枣（去核）半个、瘦肉300克、生姜3片（3-4人量）。

烹调方法：各物分别洗净，雪耳用清水浸泡开，莲子、淮山稍浸泡，瘦肉洗净切大块，将所有食材一起放到瓦煲内，加入清水2000毫升，武火煲沸后，改文火煲约1小时，调入适量食盐即可食用。

汤品点评：最近多雷雨天，气压低，人体易闷热不适，还容易出现睡眠不稳、消化不良、口干咽燥的情况。而今天介绍的这款汤中的雪耳、淮山、莲子均为不燥不凉性平和之物，雪耳能滋阴润肺、养胃生津，淮山能健脾养胃，莲子则能养心安神。三者合而为汤对胸闷气短、心悸失眠、消化呆滞、口渴咽干有一定的辅助食疗效果，有以上症状的人群不妨一试。