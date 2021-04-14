直播预告：新肺“辅”之言——说说肺癌防治那些事儿

肺癌是我国高发疾病之一，对百姓健康威胁很大。如何通过创新的治疗方式来改善患者治疗现状、延长生存是社会各界关注的问题。

近年来，包括肿瘤免疫治疗在内的创新药物在临床可及性上得到了极大提高，为患者带来了长期生存的希望。以肿瘤免疫治疗药物为例，其独特的作用机制已成为肺癌治疗的重要选择，为患者带来了延长生存、提高生存质量的新希望。

如今，肿瘤免疫治疗正在探索更多可能性。如何为患者提供更多的治疗选择，如何通过治疗前移让更多患者获益，也是研究者努力的方向。

4月15日，恰逢第27个全国肿瘤防治宣传周到来之际，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请上海交通大学附属胸科医院肿瘤科主任陆舜，天津医科大学肿瘤医院、天津市肺癌诊治中心主任王长利做客直播间，从内科及外科医生的角度和我们一起来说说肺癌防治那些事儿，千万不要错过。

专家简介：

陆舜 教授、主任医师、博士生导师、上海交通大学附属胸科医院肿瘤科主任。

上海市领军人才、上海市优秀学术带头人、国家重点专项首席专家、享受国务院特殊津贴、中国抗癌协会理事、肺癌专业委员会主任委员、中国临床肿瘤学会（CSCO）常务理事 、希斯科基金会副理事长、上海市医学会肿瘤学会主任委员、中华医学会肿瘤学会委员，肺癌专业委员会主任委员、上海市医师协会肿瘤科分会副会长兼专科规培组长、上海市抗癌协会常务理事、中国医药生物技术协会精准医疗分会副主任委员。

擅长：肺癌多学科综合治疗的基础与临床研究，特别是肺癌的精准治疗。

王长利 教授、主任医师、博士生导师、天津市肺癌诊治中心主任。

国家卫生健康委能力建设和继续教育肿瘤学专家委员会副主任委员、中国抗癌协会肺癌专业委员会前任主任委员、CSCO非小细胞肺癌专业委员会副主任委员、中国转化医学联盟胸部肿瘤外科专业委员会副主任委员、天津市抗癌协会肺癌专业委员会主任委员。

擅长：对中晚期肺癌的综合治疗有深入研究。

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