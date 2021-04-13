中华预防医学会与辉瑞中国签署战略合作框架协议

在2021年全国疫苗与健康大会召开期间，中华预防医学会与辉瑞中国共同签署了战略合作协议。此次双方开展战略合作，将以维护和促进人民群众健康为宗旨，以能力建设为主线，以促进发展为根本，以合作创新为支撑，秉承优势互补、互利共赢、友好合作的原则，助力完善公共卫生体系建设，为实现“健康中国2030”贡献力量。

中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰和辉瑞生物制药集团疫苗销售负责人陈元鸿作为双方代表签署了战略合作框架协议。据了解，双方将设立人才培训体系建设及人才培养等科研项目，促进和开展公共卫生与预防医学科技学术交流，全面提升各级公卫人员尤其是中青年骨干力量的专业技能和学术水平；其次，双方还将积极推动公卫体系建设、疾病防控、免疫规划以及信息化管理等方面的科学研究和学术研讨。在加强基层能力建设，提升诸如疾病防控及科普宣传等基层公共卫生服务能力方面展开多元化的合作，提升疾控工作的公众认可度和社会影响力。

中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰表示：“中华预防医学会致力于团结全国广大公共卫生与预防医学科技工作者，贯彻国家科学技术和卫生健康工作方针，推进健康中国的建设。辉瑞一直与中华预防医学会保持紧密的合作，为推动中国预防医学的发展做出了积极的贡献。此次的战略合作是贯彻落实全面推进健康中国建设的一次重要实践，双方将开展广泛的学术交流和科学研究、开设多形式的人才培训项目来提升基层公共卫生服务与实践能力。不断加强公共卫生与预防医学知识的普及推广，全面促进我国公共卫生事业持续发展。”

辉瑞生物制药集团疫苗市场负责人车艳表示：“公共卫生体系建设是一项复杂的系统工程，不仅需要政府的大力投入，也需要企业、团体、社会力量的共同参与。一直以来，辉瑞致力于支持公共卫生体系建设，促进中国公共卫生事业的发展。此次与中华预防医学会的战略合作既是立足于新时代公共卫生体系发展的需要，也是辉瑞支持和推动健康中国战略承诺的体现。双方将携手搭建基层公共卫生人才队伍专业技能培训平台，推动创新的医防协同机制，促进公共卫生领域在创新疫苗研发和应用方面的国际交流及合作，积极宣传预防免疫的知识以及疫苗的价值，提升公众的免疫预防理念和健康素养，助力‘健康中国2030’战略目标的实现。”