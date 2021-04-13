权威人士详解中国新冠病毒疫苗 保护效力符合世卫组织要求

据新华社北京4月12日电 （记者彭韵佳、徐鹏航）据国家卫健委最新消息，针对目前国内附条件上市的4款疫苗，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，其都是经过政府主管部门审查批准，是安全、有效的。

评价疫苗的重要指标包括“四性”

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发工作组组长郑忠伟认为，评价一个疫苗非常重要的指标包括“四性”，即安全性、有效性、可及性和可负担性，其中安全性和有效性是最重要的两个指标。

“一个疫苗在Ⅲ期临床研究中得出保护效率的数据，是基于临床研究现场条件和临床研究方案，在特定的时间节点基于疫苗组和对照组的发病数计算出来的比值。”科兴控股生物技术有限公司新闻发言人刘沛诚介绍，其含义是指接种疫苗的群体与没有接种疫苗的群体相比，发病风险减少的概率。

疫苗的保护效率受哪些因素影响

刘沛诚说，疫苗保护效率会受到当地疾病的流行强度、疫苗免疫程序、不同流行毒株、对病例判定的标准、观察的年龄范围等很多因素影响，这也是北京科兴中维的新冠病毒疫苗在不同国家临床研究中得出保护效率不一样的原因之一。

日前，世界卫生组织表示，分别由国药集团中国生物和北京科兴中维研制的两款新冠病毒疫苗已进入世卫组织紧急使用授权评估的最后阶段，其提交的两款新冠病毒疫苗的相关数据显示，其保护效力符合世卫组织要求。

“截至目前，科兴中维的新冠灭活疫苗在全球已经累计接种接近1.3亿剂次。”刘沛诚介绍，其在巴西、印尼、土耳其和智利等多个国家Ⅲ期临床研究中，疫苗组的病例数均远低于安慰剂组的病例数，而且疫苗组没有住院、重症和死亡病例发生。此外，不管是临床研究、获批紧急使用或者附条件上市之后大规模使用，均没有观察到疫苗的抗体依赖性增强效应。

中国研发的mRNA疫苗已进入临床试验

中国现已有5款疫苗获批了附条件上市或者是获准了紧急使用。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，我国研发的mRNA疫苗也已经进入临床试验阶段。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，全球新冠疫情仍然处在大流行的高水平流行阶段，由境外输入造成局部疫情扩散的风险依然存在，及时接种疫苗是对公众的保护。