瑞丽应对疫情防控有哪些新思路？中疾控首席专家回应

人民网北京4月11日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍了瑞丽在应对疫情防控中的新思路。

“去年到今年全国发生的每一起疫情都有其特点，但我们应对疫情总体的原则和防控措施都是相似的，主要原则是尽快发现病人、治疗病人、隔离密切接触者，对有高风险地区旅行史的人，在一定时间里限制流动。这一系列的组合拳，使我们能够在2周到4周时间内控制疫情。”吴尊友说。

他介绍，瑞丽的疫情比较复杂，由于处在边境线，这次疫情不仅涉及到中国人，还涉及到外国感染者，特别是对外国人的流行病学调查，传播链要问清楚比较困难，为防控措施增加了难度。

“在应对新冠肺炎疫情当中，疫苗是非常重要的防控策略，目前全球都在积极的推动疫苗接种工作，我国也在大力推动疫苗接种工作。在这次应对过程中，瑞丽也启动对全民进行疫苗接种。由于瑞丽独特的地理位置和社会经济活动，使这个边境小城输入新冠肺炎疫情的风险比其他地方更高，及时让老百姓接种上疫苗，应该说是对大家的保护。”吴尊友说。