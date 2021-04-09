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云南新增新冠肺炎本土确诊病例8例

2021年04月09日08:48 来源：中国新闻网

　　据云南省卫健委网站消息，4月8日0时至24时，云南省新增新冠肺炎确诊病例8例。

　　截至4月8日24时，云南省现有确诊病例87例(境外输入3例，本土84例)，无症状感染者44例(境外输入19例，本土25例)，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

　　新增8例确诊病例：

　　确诊病例1：女，26岁，中国籍，普通型

　　确诊病例2：女，44岁，中国籍，普通型

　　确诊病例3：女，47岁，中国籍，普通型

　　确诊病例4：男，34岁，中国籍，普通型

　　确诊病例5：女，38岁，中国籍，普通型

　　确诊病例6：女，36岁，泰国籍，普通型

　　确诊病例7：男，29岁，中国籍，普通型

　　确诊病例8：女，36岁，中国籍，轻型

　　上述病例均在瑞丽市第二轮全员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医疗机构，结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

(责编：董童、杨迪)



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