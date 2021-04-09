83岁老人腹主动脉告急 血管“改道”左肾“搬家”成了！

腹主动脉堪称人体血管的“交通枢纽”，如果腹主动脉发生险情，患者性命将危在旦夕。近日，中山大学附属第一医院血管外科、泌尿外科、胃肠外科及肾移植等多学科专家，联袂为一名83岁的感染性腹主动脉假性动脉瘤患者完成高难度手术。

长达10个小时的手术中，医生不仅精细地切除假性动脉瘤，还巧妙地借用一段近60厘米长的动脉血管，为其“改道”， 替代病变的腹主动脉发挥作用，并为老人的左肾实施“异地安置”。经过一个月的精心护理，老人康复顺利，即将出院。

腹主动脉瘤作怪 反复发热腹痛

家住潮汕地区的陈老伯一个月前受凉后反复发热，体温高达39℃，出现打寒战、恶心呕吐、腹痛腹胀，查血显示革兰氏阴性菌感染（肠沙门菌肠亚种），辗转多家医院后，2月17日，陈老伯到中山一院求医，由急诊收治入血管外科。医生查体发现，陈老伯右侧腹股沟区有一个约1.5×2厘米的搏动性肿块。中山一院血管外科主任常光其教授表示，结合CT等影像检查结果，全科医生讨论后认为，陈老伯所患的是“感染性腹主动脉假性动脉瘤”。

“陈老伯患有多年的房颤，加上高龄，手术面临很大的风险。”常光其坦言，复查CT时显示腹主动脉假性动脉瘤有所进展，右肾动脉已被殃及，时间不等人，要救老人，必须尽快为他的腹主动脉“拆弹”。

3月1日，中山一院血管外科主任常光其教授、李梓伦副教授联合泌尿外科、胃肠外科及肾移植等多学科专家接力上台，历时10个小时为陈老伯实施了 “感染性腹主动脉假性动脉瘤切除+腋—双股动脉人工血管旁路移植术+左肾自体肾移植术”。

专家分析，陈老伯因长期患有房颤，右心房内膜有血栓，斑块脱落后流动到腹主动脉，让本有斑块的腹主动脉内膜雪上加霜，引起血管溃疡，继而形成了假性动脉瘤。由于肠壁与血管粘连，肠道细菌趁机“渗透”，引发感染。

手术：血管改道自体肾移植

切除假性动脉瘤后，考虑到进行原位人工血管重建腹主动脉，术后感染风险较大，手术团队决定“闲置”这段已经千疮百孔的腹主动脉，另外从腋动脉和股动脉远处改道“搭桥”。“我们慎重选择了一段直径8毫米的动脉血管，能保证5-10年的通畅率，万一将来出现栓塞，还有办法取栓。”常光其介绍。

陈老伯的右肾已无法挽救，肾移植科李军副主任医师、邓荣海副主任医师将功能尚好的左肾脏切除，放在碎冰中保存，随后将左肾移植至右髂窝位置，与“改道”后的动脉血管吻合。

术后，陈老伯转至外科ICU进行重症监护、抗感染、输血、输白蛋白、胸腔引流、营养支持等综合治疗，经过9天治疗后，转回了血管外科普通病房。由于他的腹部手术创伤较大，术后出现了腹腔淋巴瘘（乳糜瘘）。

医院多学科进行会诊并制定治疗方案，给予禁食、肠外高营养治疗、抗感染、化痰、制酸、充分营养支持等治疗。目前陈老伯无发热、腹痛等不适，并拔除了胸腔、腹腔引流管，已经恢复进食，能下地活动，精神状态也较之前有了明显改善。改道的一段血管通路形态良好，血流通畅，未见明显狭窄、闭塞，移植肾脏灌注良好。