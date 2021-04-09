全国两证齐全医养结合机构5857家

国家卫健委今天召开例行新闻发布会，介绍医养结合工作进展成效有关情况。

国家卫健委老龄健康司司长王海东表示，中国的老年人大多数都在居家和社区养老，形成“9073”的格局，就是90%左右的老年人都在居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。因此，提供医养结合服务的重点放在居家和社区。

据王海东介绍，目前，中国的医养结合形成了医疗卫生机构与养老机构签约合作、医疗卫生机构开展养老服务、养老机构依法开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸到社区和家庭等4种相对成熟的医养结合服务模式。

截至去年年底，全国共有两证齐全的医养结合机构5857家，比2017年年底增加了59.4%，医疗卫生机构与养老服务机构建立签约合作关系的有7.2万对，是2017年底的6.1倍。两证齐全的医养结合机构床位数达到158.5万张，超过90%的养老机构都能够以不同形式为入住的老年人提供医疗卫生服务。（记者 熊建）