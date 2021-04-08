北京医务人员将全部接受艾滋病诊治培训

近日，北京市卫健委官网公布2021年北京市艾滋病防治工作要点，全市医务人员将100%接受艾滋病等传染病诊治技术培训。

本市将强化重点人群艾滋病检测服务措施，不断完善艾滋病服务网络体系。市卫健委将持续提升艾滋病相关检测服务能力，积极落实主动检测措施，实现应检尽检；促进病例发现较多的医疗卫生机构建立确证实验室，探索艾滋病病毒（HIV）核酸检测工作。

市卫健委要落实医务人员100%接受艾滋病等传染病诊治技术培训，重点提升早发现、早报告、早治疗能力；要对艾滋病病毒感染者和病人进行面对面结果告知，明确责任与权利，加强预防疾病传播警示性教育；做好重点病例流行病学、溯源调查工作；做好医疗卫生人员及人民警察等在职业活动中发生艾滋病病毒职业暴露的评估、处置与报告工作；扩大中西医结合治疗覆盖面，总结治疗经验、科学评估治疗效果。

此外，本市将加大对艾滋病防治技术的研发投入，组织专家科学开展疫情研判、提出防治核心技术；集中优势力量进行科研攻关，力争在疫情溯源、治疗药物、检测试剂等方面取得突破。（记者 蒋若静）