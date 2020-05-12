北京核酸检测机构数量达67家

5月11日下午，北京市第104场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，近日本市新增了第二批提供新冠病毒核酸检测服务的21所医疗卫生机构，全市核酸检测机构数量已经达到了67家，日检测能力达到约4.8万个样本。此外，海淀、石景山等区率先实现通过汽车穿梭方式开展采样服务，受检人无需下车，3到5分钟内即可完成。

高小俊介绍，4月15日，本市公布了首批46所面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测服务的医疗卫生机构，日检测能力约13000个样本。经现场审核和检测质量评估，近日又批准15家医疗机构开展核酸检测，其中5家为商业医学检验检测机构。同时，协调军委后勤保障部卫生局，将6家军队医院纳入对地方开放的核酸检测机构。全市核酸检测机构由疫情初期的17家疾控中心，扩大至目前的67家军地医疗卫生机构，含13家商业医学检验检测机构，形成了央地、军地、公私机构协同检测的格局。

高小俊表示，通过增加机构数量、加强设备人员配置，本市日检测能力达到约4.8万个样本，可适应现阶段核酸检测需求。比如5月10日0时至24时，全市共检测17140人，检测样本17257份，结果显示阳性的3人，均为在院治疗患者。为了优化核酸检测采样服务，各区在二环外的医疗机构、集中隔离点、酒店等共设置了116个采样点，组建了530余人的采样队伍，采用网络或电话预约方式，分时段采样检测。

其中，海淀区和爱康体检及石景山区等率先实现通过汽车穿梭方式开展采样服务，受检人无需下车，3到5分钟内即可完成，进一步提高了采样安全性和效率。此外，市体检中心采用预约上门服务方式，到工厂企业提供采样服务，促进复工复产。

另外，为方便有需求的单位和个人进行查询和检测，在公布首批46所面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测服务的医疗卫生机构基础上，形成了第二批提供新冠病毒核酸检测服务的21所医疗卫生机构名单。其中，北京华大医学检验所等20所医疗机构面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测服务，北京铁路疾病预防控制中心为铁路系统内部提供核酸检测服务。有检测需求的单位和个人，可提前在网上查询并预约。（记者 蒋若静 李泽伟）