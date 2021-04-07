这种常见眼病从婴儿到老人都会得，你了解它吗？

据中华医学会眼科分会发布的《中国青光眼指南（2020年）》显示，2020年我国青光眼患病人数达2100万，其中致盲人数达567万。北京中医药大学东方医院眼科副主任医师苏艳表示，青光眼是一种终身的眼病，及早发现、及早治疗才是关键。

患者覆盖年龄范围广

要了解青光眼，首先需要知道什么是眼内压。眼内压是指眼球内容物对眼球壁的压力，就像一个充气气球，按上去会感觉有一定的压力。至于青光眼，就是指一种以病理性眼压升高，具有特征性视神经萎缩和视功能损害的最常见致盲眼病。间断或持续升高的眼内压，给眼球各部分组织和视功能带来损害，应及时治疗。

青光眼可分为原发性青光眼和继发性青光眼。原发性青光眼一般是双眼发病，一只眼患病，另一只眼也要及时检查。

值得注意的是，从襁褓中的婴儿到年逾古稀的老人均有可能患上青光眼，而老年人更常见。青光眼的患病率随着年龄增长而增加。

另外，青光眼具有一定的遗传性。有青光眼家族史的人应该定期到医院检查。一旦发现有眼胀、头痛、看灯光有彩虹样感觉时，必须到医院检查，配合医生及时诊治。

降眼压药方不能盲目使用

一旦确诊为青光眼，治疗的关键就是降低眼压，减少高眼压对眼内部组织的损害。青光眼的类型不同，治疗的方法也不尽相同，主要是采取药物治疗和手术治疗两种方式。治疗的同时要定期检查，避免无症状性逐渐失明。

其实，除西医可治疗青光眼外，在中医理论体系中有眼科五轮八廓学说。中医认为，青光眼是由于情志过伤、肝胆火旺、肝肾阴虚、肝胃虚寒等引起脉络失通、神水（即房水）瘀滞所致，与情绪激动、过度疲劳、脾胃受寒等诱因有关，也可以由先天因素和患有其他眼病后造成。可使用单味中药，如半夏、茯苓、当归、车前子、牛蒡子、女贞子等，都能起到不同程度的降眼压作用。在中药成方中，茯苓合剂、四子合剂、五苓散等也有一定的降眼压作用。

不过，需要注意的是，这些所列中药或成方，多数还缺乏长期严格系统的随机对照观察和临床验证。患者不可盲目使用。

苏艳还忠告广大青光眼患者，有些宣传广告毫无科学根据，是不被眼科学术界所承认的。盲目相信和使用一些所谓的“灵丹妙药”，不仅会蒙受经济损失，还可能因为延误治疗造成加速失明的严重后果。因此，一定要重视青光眼的诊治，早发现、早干预、早治疗，才能提高患者视觉质量。

保持平和心境很重要

浙江大学医学院附属第二医院眼科中心青光眼专科副主任医师吴炜表示，青光眼还是一种与身心相关的疾病，情绪紧张焦虑、暴躁易怒的人更容易中招。原发性闭角型青光眼的急性发作，70%至80%与情绪改变有关。因此，青光眼患者平时要保持平和的心境，放松心情，避免情绪波动过大，避免生气、焦虑。规律的生活起居对疾病治疗有好处。

全国防盲技术指导组委员、中华医学会眼科学分会防盲学组委员、中南大学爱尔眼科学院博士生导师段宣初也提出，青光眼患者居家一定要注意保持良好的生活习惯，不抽烟、不喝酒、不熬夜、不一次性大量饮水；每天做适量运动，但要避免过分弯腰、低头、屏气、负重等活动。

最后，吴炜还提醒青光眼患者，在治疗和防护时，虽然最重要的是降低眼压，让眼压在安全目标范围内，但由于每个患者的基线眼压高低不同，疾病严重程度不同，因此，还要考虑角膜厚度、糖尿病、高度近视等高危因素对青光眼视野进展的影响。所以，医生会为每个患者制定个性化的目标眼压值，并定期进行视野、OCT等检查，来综合评估和调整用药方案。通过医生和患者共同努力，来实现“视野不丢，生活无忧”的目标。

（来源：人民网、人民日报海外版、钱江晚报）