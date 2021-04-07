北京新冠疫苗累计接种超一千零八十万人

本报北京4月6日电 （记者王昊男）记者6日从北京市疫苗接种组织协调工作组获悉：截至4月6日16时，北京市累计报告接种新冠病毒疫苗1724.34万剂次，累计接种1080.53万人；日接种能力超40万剂，接种者最大年龄100岁。

北京精准配置资源，创新接种服务，严格疫苗接种全环节、全链条、全过程监管。按照“应接尽接”“应快尽快”的原则加速推进，全市疫苗接种工作安全、平稳、有序。

精准配置资源。针对短时大人群接种，北京突破原有计划免疫服务方式，提出点位设置科学化、接种配置精准化、队伍配备单元化、物资储备模块化、接种全程信息化的“五化”原则，以街镇为基础，以大型体育馆、会展场馆等大型接种点为支撑，在全市设置了388个场所作为临时接种点。同时，按照“条块结合，以块为主”的原则，建立了“市级统筹、区级主责、街镇实施、单位和社区组织、行业促进”工作机制。市区两级共配备接种人员19071人、医疗救治人员3074人、急救车228辆。

开足马力，提高效率。目前，北京市日接种能力已达到40万剂以上。截至4月6日，检验检疫、交通运输、社区工作者等九类重点人群第二剂完成率达到96.5%；通信、物流、环卫等行业接种率超过85%；医务人员接种率达到87.8%。

创新接种服务。清明假期第一天，96岁高龄的中国工程院院士裴荣富，乘车来到北京展览馆疫苗接种点，进行第一剂新冠病毒疫苗接种，陪同他的还有西城区展览路街道的工作人员。针对60岁以上及出行不便的居民，西城区多个街道推出了集中接送服务，同时配置助老设备设施、提供绿色通道。

为做好疫苗接种工作，北京各区创新工作方法。顺义区开展疫苗接种业务技能竞赛，大兴区开通接种班车，丰台区率先启动移动新冠疫苗接种车；朝阳、昌平、怀柔、经济开发区等区开设“夜场”……针对行业、单位、区域接种需求和特点，北京还采取“团队预约+个人预约，定点接种+上门接种，集中接种+续种补种，重点人群+一般人群，临时接种点+常规接种门诊”的“五加”服务方式，通过流动车、机动队等形式，进小区、进园区、进高校，将疫苗接种服务送至群众身边。

此外，围绕疫苗生产、储存、运输、接种等环节，北京实行疫苗“由进到出”全程追溯；对接种、观察、救治等8个关键环节，推行无死角视频监控。接种记录可查询，凭证可打印，全程可追溯。在接种疫苗后，百岁老人、东城区大雅宝社区居民梁天俊说，“我心里踏实着呢。”

北京市相关部门负责人介绍，截至4月6日，北京18至59岁人群接种992.75万人，18至59岁人群第一剂接种率达63%，60岁及以上人群接种突破87.78万人。“4月底前，北京市将完成核心区东城区、西城区和机场所在区顺义区、大兴区18岁及以上人群接种，其他区18岁及以上人群接种将于5月底前结束。”

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 02 版）