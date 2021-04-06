内蒙古医科大学附属医院：医教结合 提升临床与科研“双驱动力”

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量-全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目第八期走进内蒙古医科大学附属医院。这家作为享誉南北的“塞上名院”，历经60余年发展建设已成为内蒙古自治区重要医疗保障力量的三级甲等大学附属综合性医院，如何加快科研成果转化，打造医院科研特色阵地？如何科学有效地管理科研经费？如何内外合力铸就人才高地，打造人才“强磁场”？内蒙古医科大学附属医院院长赵海平，给出了他的答案。

注重科研 提升临床科研“双驱动力”

“国内多家著名医学院校支援边疆少数民族地区，顶级专家资源注入，使得内蒙古医科大学附属医院在1958年建院之初便在医疗教学、科研力量等方面走在前沿。”赵海平介绍，近年医院科研方面发生的几大变化：

第一方面是人才层次提升，医院医务工作人员“医、教”有效结合，亦医亦师；第二方面是科研层次、科研成果提升，基于院内科研成果获得内蒙古自然科学一等奖、医疗技术一等奖等多个奖项；第三方面是整体科研水平提升，科研质量提高，科研成果、人才梯队、科研中心数量和科研质量不同程度的提高。

“对医院而言，临床与科研是可持续发展双驱动力。”科研作为一项需要经济支撑的工程，科研经费管理效果，不仅关乎医务工作人员申报课题积极性，也影响医院科研水平提高。因此，科学有效地管理科研经费，是医院管理者工作重点。赵海平分享了内蒙古医科大学附属医院科研经费管理“四步走”思路：第一步培养，为人才提供科研项目启动金；第二步争取医科大学青年基金，保障科研项目基础工作稳步推进；第三步申请重大项目，依靠医院团队力量积极争取；第四步科研部统一管理科研经费，按照国家规定进行管理和运行，每年定期审计。

统筹资源 打造医院科研特色阵地

“近年，内蒙古医科大学附属医院除重点建设细胞生物学实验室、医学研究实验室、外科实验室和标本室等实验室外，教学中心、模拟中心也在同步建设。”赵海平说，内蒙古医科大学附属医院已建成1万㎡技能培训中心，教学硬件与教学资源先进。

赵海平认为，内蒙古医科大学附属医院未来科研发展应从科研项目、建设科研平台、打造重点学科三方面着力打造。在科研项目上，主攻方向、科研课题要明确；在建设科研平台上，要打造科研攻关项目，成立科研中心，建设一个科研平台；在科研能力水平上，要联合自治区外、国外的医疗机构和专科院校科研力量，进行科研转化，打造重点学科建设。

输造并举 内外合力铸就人才高地

“学科发展关键是人才梯队建设。年轻人作为中坚力量，要积极、扎实地打好基础，不断创新。高年资工作者，要注重人才培养工作，在医疗诊疗规范上把关。”赵海平提到，医学人才培养要“输血与造血”并存，一方面要培养院内人才，通过“送出去”进修学习提升人才力量；另一方面要通过院级之间合作，通过“引进来”吸纳区外人才，补充人才队伍。

赵海平对医院发展提出拥有高精尖临床专业水平、强大科研队伍、科研成果转化加速、培养优秀人才等众多期望。他还表示，“十四五”时期，内蒙古医科大学附属医院在预防医学、疾病预防、脱贫攻坚和科研转化等方面还有很多工作需要去做。