柳州市工人医院多措并举推动智慧医疗建设 提升患者就医体验

“智慧医院的建设，目的就是为了方便患者，改善医疗服务。”近日，柳州市工人医院院长李兵做客《院长谈》时，就“智慧医疗助力公立医院高质量发展”话题与网友进行在线交流。

推进智慧医疗建设 提升患者就医体验

“以电子病历为核心的医院信息化建设是医改重要内容之一。”李兵介绍，2016年，柳州市工人医院为积极响应电子病历分级评审标准，迅速筹划新信息系统升级，通过串联医院信息系统和医疗业务流程，将医院信息管理系统、影像系统PACS及电子病历系统EMR等模块结合，实现医疗流程简洁化、管理高效化和患者服务流畅化。2020年6月，柳州市工人医院顺利通过电子病历五级评审，成为广西省首家通过电子病历应用水平高等评级的综合三甲医院。

他认为，电子病历是智慧医疗的基础。患者从预约挂号、检查治疗到离开医院至少要经历11个流程，实现就医高效、便捷需要无数的医疗服务链接。推进智慧医疗建设，对实现“让信息多跑路、患者少跑路”、提升医疗服务效率和医疗服务质量大有益处。

“医院技术、资源有限，若牵手大型企业合作开发智慧医疗业务，将有助于为患者提供更优质的医疗服务。”李兵分享，为更好地运用智慧医疗技术服务广大百姓，2016年柳州市工人医院和腾讯联合打造1.0版智慧医疗平台，经过不断迭代更新，于2020年9月已发布3.0版本。3.0版本智慧医疗平台在提供挂号、缴费、账单查询等多项服务外，还为患者家属提供手术进展实时播报服务，在有效解决患者看病难题的同时，实现医患友好互动和医疗关怀。

建设学科人才队伍 满足群众医疗需求

李兵表示，学科建设的核心是培养和引进人才。柳州市工人医院作为一家综合三级甲等医院，骨科、妇产科、肿瘤科和神经外科等是医院优势学科。为加强学科建设，医院从“十三五”时期便对学科和人才建设提出高要求，至“十三五”结束，医院已拥有110名博士和在读博士，734名正高和副高职称医务工作人员。

“柳州市工人医院作为地方三级甲等医院，要想做到省级区域医疗中心，实现医院高质量发展，需要不断提升医院业务能力、专业技术、医院管理、完善人才政策，要以人才为重点加强学科建设，更好满足人民群众医疗需求。”李兵介绍，柳州市工人医院现采取院科两级管理措施，在重视发展业务的同时注重人才队伍建设，制定明确指标，规定科主任三年一周期内选拔、培养或引进相关高层次人才。

多措并举推动医院发展 加速优质医疗资源下沉

为使乡镇基层患者享有优质医疗服务，柳州市工人医院已建立远程医疗制度和机制。

李兵介绍，为实现医疗资源在医联体内下沉，医院主要采取了以下措施：在空间布局上，2020年实现医院搬迁及新院区启用，使医疗硬件和空间布局得到极大改善；学科建设上，医院加强人才培养及引进和新技术应用；在医疗扶贫上，同党委政府保持高度一致，把医疗扶贫、医疗下乡作为医院重要战略任务，积极推动精准扶贫，实现院内一千名医生中超过100名常年帮扶县医院和基层医院，促进优质医疗资源下沉；在医联体建设上，积极推动紧密医联体和互联网+医联体建设，2016年医院率先与三江县人民医院建立紧密医联体，通过改变体制、派遣人才、医疗资源投入等措施不断推开布局，通过互联网医联体视频实时诊疗，使周边患者享受异地专家优质医疗服务。

李兵认为，公立医院要通过智慧医疗服务模式实现高质量发展，在医疗服务能力提升上，要按照国家卫健委要求不断精益求精，在解决患者病痛、伤痛时为患者提供心理呵护；在人性化服务上，建议使用智慧医疗技术，为患者提供更优质、便捷医疗服务；在就医流程上，智慧医疗要紧密链接院内就医流程，实现患者高效率就医，提高患者就医获得感和满意度。