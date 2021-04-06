睡觉也是大事！专家解读中小学生为何要睡够睡好

2020年12月，教育部基础教育司委托有关研究机构对10省市开展了中小学生学业负担监测。结果显示，小学生、初中生每日平均睡眠时长分别为9.5小时和8.4小时，不同程度存在睡眠不足问题。

近日，教育部办公厅印发了《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》（以下简称《通知》），提出七条措施来保证中小学生享有充足睡眠时间。

4月2日，在教育部新闻通气会上，上海交大医学院党委书记、儿童睡眠障碍诊治中心主任、中国医师协会睡眠医学专委会儿童睡眠学组组长江帆表示，睡眠对儿童青少年的健康成长有着极其重要的影响，与儿童青少年的体格生长、神经心理发育、情绪行为发展、代谢功能都有密切关联。其团队研究显示，对正处于快速生长发育阶段的儿童青少年来说，睡眠剥夺、生物节律紊乱不仅会引起短期注意力不集中、学业成绩下降等后果，长期来看更可能损害儿童脑功能，导致青少年抑郁、焦虑、注意力缺陷、行为冲动等情绪行为问题，显著增加肥胖等代谢性疾病风险，损害身心健康与学业发展。

教育部基础教育司司长吕玉刚指出，中小学生睡眠不足一个很重要的原因，就是学校、家长甚至学生本人，对保障充足睡眠认识不足、重视不够。此次《通知》提出了3个“重要时间”。第一个是必要睡眠时间。小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。第二个是学校作息时间。小学上午上课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00。同时强调，学校不得要求学生提前到校，有条件的应保障必要午休时间。第三个是晚上就寝时间。小学生一般不晚于21:20，初中生一般不晚于22:00，高中生一般不晚于23:00。

江帆提醒，从个体层面看每个孩子睡眠需求还是有略微差异。小学生每日睡眠时间需求范围在9—12小时，中学生在8—10小时。教师和家长可与孩子加强沟通，一起制订适合学生个体的作息时间计划安排。

《通知》还提出了3个“中断机制”，要求作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠让路。第一个是作业“中断”，要求小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业，个别学生经努力到就寝时间仍未完成作业的，家长应督促按时就寝不熬夜，确保充足睡眠。第二个是校外培训时间“中断”，要求校外线下培训结束时间不得晚于20:30，线上直播类培训结束时间不得晚于21:00，不得以课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业。第三个是游戏“中断”，要求各地教育部门按照管理权限，会同相关部门采用技术手段加强监管，确保每日22:00到次日8:00不得为未成年人提供游戏服务。

江帆看到，现在不少家长对孩子学业存在焦虑，以提高学习成绩为名不惜让儿童熬夜完成作业或课外练习，剥夺了儿童的睡眠时间，实际上这反而会损害儿童第二天的执行功能，减少儿童学习兴趣，降低儿童学习效率，如此长期恶性循环，并不利于儿童良好学习习惯的养成和学业成绩的提高，同时也对儿童大脑与体格的发育造成了不良影响。江帆团队研究显示，牺牲睡眠时间用于学习并不能换来学业成绩的提高，反而会造成执行功能等广泛损害，影响儿童青少年的学业表现。“在此，向全社会广泛呼吁，要把睡眠健康放在第一位，作业、游戏、校外培训都应为睡眠让路，为孩子身心健康让路。”江帆表示。（记者 张盖伦）