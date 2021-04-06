肺癌靶向药，更多人“买得起”了

回首“十三五”时期，随着国家医保局的成立，医保改革力度不断加大，中国已建立起世界上规模最大的基本医疗保障网，多种创新药物被纳入医保目录，其中不乏肺癌、乳腺癌等常见癌种的针对性治疗药物，为越来越多的中国患者实现了“病有所医、医有所保”。

当前正值“十四五”规划开局之年，也是医疗保障事业改革发展的机遇期。诸多可喜的新变化正在出现。

在中国，肺癌是发病率、死亡率最高的恶性肿瘤。根据组织病理学特点不同，肺癌可分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌。其中，非小细胞肺癌约占所有肺癌的80%—85%，约75%的患者在发现时已处于中晚期，5年生存率较低。

目前，肺癌常见的治疗方式包括手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗等。靶向治疗和免疫治疗的出现开创了肺癌治疗新纪元，越来越多的肺癌患者凭借着创新药物获得了长期生存和更高的生活质量。越来越多肺癌患者可以带癌长期生存，肺癌正在逐步向慢病化转变。

然而创新药物的上市初期，由于研发成本、专利等因素，价格往往会比较高。不久前，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》正式公布，共119种药品谈判成功，平均降价50.64％。在肿瘤领域，超过50种抗肿瘤药被纳入医保，其中与肺癌患者有关的治疗药物共11种，包括奥希替尼、安罗替尼、克唑替尼、阿来替尼、塞瑞替尼、厄洛替尼、阿美替尼、贝伐珠单抗、卡瑞利珠单抗、重组人血管内皮抑制素、紫衫醇，进一步提高了创新药品的可及性。

浙江大学呼吸疾病研究所副所长、浙江大学医学院附属二院呼吸与危重症医学科副主任李雯教授表示：“药物疗效和价格，往往是影响患者治疗的重要因素。今年，我也看到了医保目录中纳入了很多常见的肺癌治疗药物，比如奥希替尼一线疗法也被纳入医保，帮助患者以更低的价格获得更好的靶向治疗。奥希替尼最早在中国获批时价格约为5万多元，2018年医保谈判后降为15300元，今年医保发力后又再次降价，仅为5580元。且各地的报销政策及比例不同，如果以70%医保报销为例，患者只需自付1600余元。这大大减轻了肺癌患者的用药负担，同时也帮助他们获得了更高质量的长生存。”

进了医保之后，就能买到药吗？

得益于近年医保局以及各方机构的不断努力，药品落地速度大幅增加，医保惠民进程也不断加快，进一步打通医保服务“最后一公里”。

“没想到这么快就可以用医保价格买到药物了。”肺癌患者张伟（化名）说，“以前很多人都盼着像是塞瑞替尼、卡瑞利珠单抗这样的创新药能够早点在国内上市使用，现在不仅都上市了，还进了医保，落地也提速了，能在第一时间用医保卡购买药品，这对于我们来说就是最大的福音。”

除了实现医保落地的加速度，医保也基本实现全民覆盖。据医保局最新发布的数据显示，截至2020年底，全口径基本医疗保险参保人数达13.61亿，参保覆盖面稳定在95%以上。医保扶贫累计资助7837.2万贫困人口（含动态调出）参加基本医疗保险，参保率稳定在99.9%以上。

“多年来，我们始终都在携手社会各界力量，共同促进我国癌症防治、提高患者的生存质量，给予癌症患者更多的支持。我们也非常高兴能够看到今年医保中与癌症相关的治疗药物价格大幅下降，在大城市的落地速度也有了相当大的突破。希望未来在国家的支持和各方的努力下，我国的医疗保障体系能够不断进步、完善，惠及更多患者。”北京爱谱癌症患者关爱基金会主席史安利表示。