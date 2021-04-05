安全性有效性都有一定数据支撑（接种新冠疫苗 共筑健康长城）

国家卫健委公布的数据显示，截至4月3日，各地累计报告接种新冠病毒疫苗13667.7万剂次。

目前，我国已有5款新冠病毒疫苗获批使用。这5款疫苗有何区别？打哪个品种更好？记者采访了有关专家。

按技术路线划分，5款疫苗分为三类：一是灭活疫苗，包括国药中生北京公司、国药中生武汉公司、北京科兴中维公司生产的3款灭活疫苗；二是腺病毒载体疫苗，为天津康希诺公司生产的5型腺病毒载体疫苗；三是重组蛋白疫苗，为重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）。

三种技术路线有何区别？

“灭活疫苗是将培养扩增的活病毒通过物理和化学的方法杀灭以后，经过系列纯化技术制备的疫苗。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志介绍，其主要特点是疫苗的成分和天然的病毒结构比较相似，免疫应答也比较强，具有良好的安全性。疫苗比较稳定，能在2—8摄氏度的环境中保存两到三年，运输方便；采取两针免疫。

“腺病毒载体疫苗是采取5型腺病毒作为载体，导入新冠病毒抗原基因，通过生物反应器制成活载体疫苗。”王军志说，疫苗制备工艺相对比较简单，研发成本和生产成本比较低，因为它是在我们国家原有的5型腺病毒埃博拉疫苗这个平台基础上研发成功的。疫苗能很好地诱导抗体产生，增强细胞免疫；可以采取单针免疫。

“重组蛋白疫苗是将最有效的抗原成分通过基因工程的方法，在体外细胞中来表达。体外细胞是工程细胞株在生物制品中常用到的细胞，类似于工业发酵的方式，最后制成疫苗。”中国科学院微生物所研究员严景华介绍，整个生产过程是蛋白表达和纯化的过程，没有活病毒参与，所以生产过程是安全的，也容易大规模生产。从过去重组蛋白疫苗的使用过程和前期实验结果来看，重组蛋白疫苗安全性是可以保证的，不良反应率比较低。疫苗采取2—8摄氏度冷藏，对运输和储存条件要求低；采取两到三针免疫。

哪种疫苗更有效？

王军志表示，三种路线的新冠病毒疫苗各有特色，无论采用什么样的技术路线，最重要是结合抗原本身的特性、病原体本身的特性，采用适合的工艺研制出安全有效、质量可控的疫苗，是疫苗成功的关键标准。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，目前国内上市新冠病毒疫苗都是经过药监部门审查批准的，其安全性、有效性都是有一定数据做支撑的，可以放心接种。

单针和双针怎么选？

中国疾控中心研究员邵一鸣介绍，对于有临时或紧急任务需要前往疫区、却没有足够时间等待的人群，更适合注射单针腺病毒载体疫苗。此外，单针接种能避免因各种原因打不上第二针，造成免疫效果不好。

单针疫苗也有不足之处。邵一鸣提示，单针腺病毒载体疫苗诱导的免疫反应强度一般弱于两针疫苗，在预防早期流行病毒时没问题，换成后期突变病毒时，保护效率大多会下降。所以，选择疫苗时，要根据需保护人群的具体情况，结合当地流行病毒的最新监测数据，进行综合判断、科学决策。

《 人民日报 》（ 2021年04月05日 02 版）