顶层设计加强学科建设 绩效考核提高医院运行效率

3月27日，“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会”在武汉举办。在专科建设与管理创新闭门会上，专家认为，加强专科建设与管理创新是公立医院高质量发展的必要内容，人才培养、学科保障、学科建设是医院高质量发展的灵魂。

“绩效考核和DRG(疾病诊断相关分组)已成为医院发展战略的指挥棒。”重庆医科大学附属第一医院副院长吕富荣认为，医院要做好绩效考核和DRG，必须要抓好质量，优化流程提高运营效率。同时，要加强医保监管和大数据信息化建设，使医院工作更加精细化，效能进一步提升。绩效考核和DRG是系统工程，需要多部门联动，通过管理部门之间的协调，围绕临床科室管理部门开展各项工作。

吉林大学第一医院副院长于家傲表示，公立医院要注重精细化管理，加强信息化投入，提高医院运营效率。在学科发展上面，要通过顶层设计完善细分学科所收治的疾病种类和相应的操作规范。通过构建客观的学科绩效评价体系，整体的调控资源和正向激励，让大家沿着共同的战略目标去行动。

原首都医科大学附属北京安贞医院医务部主任佟朝霞介绍，安贞医院利用心血管优势学科带动、培育其他学科的发展和建设，从而促进医院高质量发展。以妇产科为例，从对妊娠合并心脏病患者的救治为出发点，狠抓专科医疗质量、改善硬件设置、规范救治流程、落实专项支持，逐步建立完善了医院危重孕产妇抢救体系。在此过程中，妇产科、儿科的学科建设都得到了显著提升，分别于近年获国家级和省级临床重点专科。

武田中国副总裁、市场准入负责人娄渝，华中科技大学同济医学院附属同济医院副院长刘继红等多名专家也参与会议讨论。

据悉，本次大会由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康、华中科技大学共同主办，华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院协办。