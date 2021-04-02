罕见！30岁女子子宫内竟长了180多个肌瘤

身材瘦弱的女子挺着如孕中期般大小的肚子，走进广州市第一人民医院妇科门诊，正当在座的医生疑惑她是不是走错了时，女子却主动难为情地说：“我没有怀孕。”真相是：子宫肌瘤在她的肚子里长“疯”了——大大小小180多个肌瘤盘踞在子宫，最大的如同一个成年男性拳头大小。专家提醒，子宫肌瘤是女性最常见的良性肿瘤，发现子宫肌瘤时不用过分担心，正确的做法是尽早就医，因为子宫类型有很多种，不同类型的子宫肌瘤的处理方式不一样，医生会根据对应的情况告诉你对应的处理方式。

女子未怀孕

却有个“七月大孕肚”

广州市第一人民医院妇产科康佳丽主任接诊了小王，仔细询问才了解到，原来30岁的小王患有子宫肌瘤数年，既往曾有2次多发性子宫肌瘤剔除手术病史，两次手术均剔除了大约为5~6个子宫肌瘤，但是术后不到半年复发，并且逐渐增大。到如今小王自己摸肚子可以摸得到中下腹部的硬实肿块，肚子也挺起如孕中期大小，并伴有尿频、尿急、肛门坠胀感等压迫症状。

入院后，康佳丽在妇检中发现小王的子宫已经增大到有如怀孕七个多月大小，B超提示多发性子宫肌瘤，最大的子宫肌瘤大约有7~8厘米，犹如一个成年男性拳头大小。综合分析后，诊断考虑为多发性子宫肌瘤，不排除弥漫性子宫肌瘤等可能。

面对子宫肌瘤

选对治疗方式很重要

康佳丽介绍，子宫肌瘤手术方式分为子宫肌瘤剔除术或子宫全切除术，具体方式选择需个体化。在手术前，医生们反复与小王及其家人沟通，最后决定行腹式子宫肌瘤剔除术。经过数小时手术，共剔除大小不等的子宫肌瘤180多个！最大的一个直径约8cm，大约一个成年男性拳头大小。

康佳丽介绍，子宫肌瘤是子宫平滑肌组织增生而形成的良性肿瘤，常见于30岁~50岁妇女，20岁以下少见，是女性最常见的良性肿瘤。

随着国家推行健康中国的政策，人们健康的意识逐渐加强，并且检查手段越来越完善，越来越多的女性发现有子宫肌瘤，面对子宫肌瘤我们应该怎么办呢？

康佳丽表示：“当我们发现有子宫肌瘤的时候不用担心，正确的做法是尽早就医，因为子宫类型有很多种，不同类型的子宫肌瘤的处理方式不一样，医生会根据对应的情况告诉你对应的处理方式。”

子宫肌瘤的治疗方法包括观察、药物治疗和手术治疗，根据患者的症状、年龄、生育的要求等情况，可选择不同的治疗方式。

1.以下情况适合药物治疗：

子宫肌瘤导致例假过多、贫血和压迫症状，不愿手术者；子宫肌瘤剔除术或子宫切除术前预处理纠正贫血、缩小肌瘤和子宫体积，为手术治疗做准备；子宫肌瘤患者孕前可使用药物缩小子宫体积和肌瘤体积，为妊娠做准备；多发性子宫肌瘤剔除术后，预防肌瘤近期复发；有手术治疗禁忌症者。

2.以下情况适合手术治疗：

子宫肌瘤合并例假过多或异常出血甚至导致贫血；或压迫泌尿系统、消化系统、神经系统等出现相关症状，经药物治疗无效子宫肌瘤合并不孕；子宫肌瘤患者准备妊娠时若肌瘤直径≥4 cm 建议剔除；绝经后未行激素补充治疗但肌瘤仍生长。