童贻刚：中国未发现新冠病毒在家禽家畜和野生动物中传播的证据

人民网北京3月31日电 （记者崔元苑）今日，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究中方专家组就联合研究报告有关情况举行发布会。北京化工大学生命学院院长、联合专家组动物与环境学组中方组长童贻刚在会上表示，中国在新冠疫情暴发的前后，没有发现新冠病毒在家禽家畜和野生动物中传播的证据。

童贻刚介绍，“我们对于华南海鲜市场的上游供应链也进行了全面排查，其中涉及到了20多个国家地区。如果进行彻底调查，还需要各国在世卫组织的统一协调领导下，在下一阶段开展更多的溯源研究工作。”

据发布会介绍，联合专家组对新冠病毒从自然宿主通过冷链食品传人、直接从自然宿主传人、经中间宿主传人、实验室传人等四个引入途径的可能性进行了科学的评估。评估的结论分成五级——极不可能、不可能、可能、比较可能、非常可能。人畜共患病直接溢出被视为一种“可能”到“比较可能”的途径；通过中间宿主引入被视为一种从“比较可能”到“非常可能”的途径；通过冷链、食品链产品引入被视为一种“可能”的途径；通过实验室引入被视为“极不可能”的途径。

童贻刚指出，认为新冠病毒由动物传给人的传播途径是“比较可能”，但并非说此次联合专家组发现了新证据。“病毒溯源特别是通过中间宿主进行病毒溯源，是个很难的科学问题，我们还是要秉承科学的态度。”

童贻刚建议，下一阶段的工作需要在全球溯源的框架下，全面细致地进行多种动物的调查和溯源。