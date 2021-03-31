春季过敏性鼻炎太难受？中医教你“通鼻五式”

春天正是踏青赏花的好时节，但也是过敏性鼻炎的高发季。一到春天，很多人就会出现打喷嚏，流鼻涕导致眼痒、耳痒等症，这些症状都与过敏性鼻炎有关。那么，如何缓解过敏性鼻炎的困扰呢？北京中医药大学东方医院按摩理疗科主治医师刘杨教大家几招。

刘杨解释称，中医一般称过敏性鼻炎为鼻鼽、鼽嚏或鼻窒，其本质是正气不足、无力祛邪。多因脏腑功能失调，再加上外感风寒、邪气侵袭鼻窍而致。想要从根本上解决鼻炎的困扰，就需要培固正气。

刘杨介绍，“通鼻五式”具有疏风清热、宣通鼻窍的作用，可以直接刺激到下鼻甲，改善鼻炎发作期的鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。中医认为，外邪侵袭，首先犯肺，多从口鼻而入。经常做“通鼻五式”可以固护正气、通窍祛邪，除了能有效预防过敏性鼻炎，还预防四时感冒。

【通鼻五式】

一、捏鼻梁

用大拇指和中指指腹捏住鼻梁的两侧，从上往下捏鼻梁10遍。

注意：捏起鼻梁处的皮肤即可，边捏边向下移动。

二、揉鼻部

用中指指腹按揉迎香穴、鼻通穴和印堂穴各半分钟。

注意：按揉以局部酸胀为度，动作幅度不能过大。

迎香穴位于鼻唇沟中，鼻翼外缘的中点处。经常按摩这个穴位可疏散风热，通利鼻窍，帮助患者缓解鼻塞的症状。

鼻通穴又称上迎香，位于鼻翼软骨与鼻甲交界处，近鼻唇沟上端处。经常按摩可以防治鼻炎、鼻窦炎和头痛等症状。

印堂穴位于额部，两眉之间。经常按摩印堂穴具有明目通鼻和安心宁神的作用。

三、擦鼻翼

双手掌搓热放在面颊上，双手食指紧贴鼻翼，上下推擦鼻翼，速度要快，按摩120次以上。

注意：压力要适中，以免蹭破皮肤。

四、闭气冲鼻

两脚交叉而坐，两膝相距与肩同宽（古称箕坐）。再用鼻子慢慢吸气，吸气末屏气。这时用右手大拇指和食、中二指捏住鼻翼，左右捻动，然后闭上眼睛，保持三秒，然后慢慢松开手指，同时缓慢用鼻子把气呼出，反复进行3次。

注意：捻动时力量不能太轻，以鼻翼酸疼为宜。

五、冷水浴鼻

每天早上起床后用凉水一盆，把整个鼻子浸入水中稍吸气，使水进入鼻腔，与鼻黏膜充分接触，不要用力过猛。

注意：此法小孩慎用之，以免呛水。如果有条件可以使用洗鼻器和生理盐水冲洗。

刘杨称，长期坚持此法旨在提高鼻黏膜的适应能力。但刚开始使用时，可能会出现鼻塞、鼻酸、流鼻涕等症状。其实，加强锻炼、提高身体素质、增强身体正气才是根治过敏的基础。平时要注意工作、生活环境的空气洁净，防寒保暖，均衡营养。还有要尽可能避免接触过敏原。如有扁桃体炎、鼻窦炎等慢性疾病，还需到医院及时就诊，积极治疗。