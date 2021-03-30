抗衰老新理念 助力中医药创新发展

我国人口老龄化问题日益凸显，衰老带来的健康问题越来越严重。科学技术进步特别是生物医学技术的发展、健康素养的提高和中医药创新发展为抗衰老的实现提供了更多可能。3月20日，在上海举办的第十七届国际络病学大会的抗衰老论坛上，来自全国各地多位专家学者聚焦抗衰老相关话题进行探讨，为中医“治未病”健康工程建设建言献策，共同助力中医药创新发展。

暨南大学衰老与再生医学研究院院长、中国生理协会衰老与健康专业委员会副主任委员、中国老年学和老年医学学会抗衰老分会常务委员鞠振宇在表示，随着我国人口老龄化程度的进一步加深，老龄化所带来的经济和社会问题日渐凸显，抗衰老问题也备受关注。身体是由细胞组成，细胞不再分裂的状态被定义为衰老，抗衰老需要从基本生命单元细胞着手进行研究，端粒是细胞衰老的分子生物钟和系列疾病紧密相关。他在主题为《器官衰老的共性机制研究》报告中，从分子生物学角度，对衰老和代谢机制进行了分享和报告，希望未来能够从现代医学的角度进一步理解和解释中医药，助力中医药创新传承。

“衰老导致了很多器官生理功能改变，随着器官功能的下降，也增加了很多疾病的易感性。”中国老年医学学会副会长、中国老年学和老年医学学会老年病学分会会长黎健，在《抗衰老的新策略》主题报告中提到，器官衰老、退变和疾病演变是逐渐演变的过程，可以通过提高健康意识，控制饮食，适度运动的方式进行及时干预。此外，高新技术和新药物的运用也是抗衰老的新策略，希望更多新技术新研究能够进一步促进抗衰老产业发展，让更多的老年人维持身体健康，从而降低各种疾病的发生风险，助力健康老龄化的实现。

中华中医药学会养生康复分会顾问吕乐远表示，中医中的肾虚症候群症状主要是指衰老和早衰，补肾的核心就在于抗衰老和抗早衰。肾是保护生命的能源，补肾要补精，肾精就像人体的灯油，想要做到抗衰老，就需要为肾续“灯油”。可以通过植物种子类药和动物类药以及多种微量元素的方式，补肾添精，调节阴阳平衡。

中国药理学会神经精神药理专业委员会常务委员、抗衰老与老年痴呆专业委员会常务委员艾静表示，人在衰老的过程中，各个器官系统功能都会下降，对女性来说尤为明显。女性在围绝经期到进入绝经期的阶段，激素水平呈现了快速发展的过程，在此过程中容易会引起骨质疏松、心脏系统及认知功能下降。通过小鼠的实验显示出，雌激素对认知功能存在一定的影响，希望未来有更多的研究能够进一步论证激素水平和抗衰老的关系，并提供更多的理论依据。

河北省中西医结合医药研究院副院长侯云龙表示，衰老是生物个体正常生理功能出现衰退的过程，老年病也同衰老有一定的联系。希望通过本次论坛，能够为抗衰老新药研究搭建平台，提供标准的药物研发思路。从药物早期筛、用药评价、申报以及临床前研究的系统性和综合性。以衰老为研究的靶点，其它疾病作为配合，将衰老纳入其他疾病研究之中。

在“大家”话防衰的沙龙讨论环节中，吕乐远、侯云龙、鞠振宇、艾静、边育红、赵家军几位专家就引起组织器官衰老的共性和特性、中医药在抗神经衰老方面的机制和作用、补肾和抗衰老之间的关系等相关话题进行深入交流和探讨。

此外，论坛上还举办了由中华老年医学会和以岭药业共同发起的“八子补肾精抗衰老行动”启动仪式。该行动将以线上线下结合的方式，与全国各大连锁药店合作，走进连锁、走进社区，通过科普手册发放、健康宣教、健康体验、健康义诊等形式，向大众传播中医药养生抗衰老知识，帮助大众树立抗衰老观念，提升大众健康素养。