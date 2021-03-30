于金明院士：精准+联合 为患者提供个性化的肿瘤诊疗方案

3月20日，在第十七届国际络病学大会上，中国工程院院士于金明表示，肿瘤诊疗要做到精准联合，为患者提供量身定制的肿瘤诊疗方案，进一步提高肿瘤治疗效果。

于金明在主题为《精准肿瘤学新实践》报告中表示，当前肿瘤仍然是严重危害健康的疾病，遗传和环境是肿瘤发展的两大因素，内因和外因不断的交叉刺激导致了肿瘤的发生发展和转归。人口老龄化的进展、不良的生活方式、环境污染问题以及诊断技术进步和早期筛查率的提高是我国肿瘤发病率升高的原因。

“随着肿瘤治疗模式的进展，近年来精准医学在肿瘤治疗中较为热门。”于金明表示，当前精准医学仍有许多问题需要解决，在未来发展过程中要进一步做到精准联合，以克服抗药性为目的，着力提高疗效。此外，多领域的集成交叉和跨界融合也是未来发展的一个方向，通过多领域的融合能够精准地制定个体化的新策略、新技术和新药物，从而实现个体精准化、智能化的预防、筛查、诊断、分类和预后。

于金明提出，在未来肿瘤诊疗方面要将主观研究客观化，客观研究标准化，个体研究精准化，进一步提升肿瘤诊疗水平，打造私人量身定制的个性化肿瘤诊治新模式。