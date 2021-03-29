清明时节防病养生 这些问题要注意

编者按：清明节就要到了，随着气温升高，人们的活动开始增多。不过，这个季节对一些人来说也爱招病，在身体动起来的同时，要多多关注自己的健康问题。

身体要动起来

临近清明，体内肝气逐渐达到最旺，要以“生发阳气，调肝健脾”为养生要点。在起居上，应晚睡早起，以使阳气生发舒畅，但是晚睡并不是熬夜。可穿着宽松衣服，多到空气清新之处，如公园等地慢走、打拳、做操，选择动作柔和的锻炼方式活动，使阳气增长。

运动量不宜过大

春季养生可多晒太阳，活动筋骨，增加抵抗力。需要注意的是，不宜做运动量太大的活动。特别是平时活动较少的人群，做运动需要量力而行，运动量不宜过大。老年人活动时，心率应控制在可以承受的范围内。患有心脏病、高血压等疾病的人，不要做强度较大的活动。

注意预防这些病

高血压

随着天气转暖，高血压患者会逐渐放松警惕，认为天气逐渐暖和，血压会趋于稳定。可是，这季节正是乍暖还寒，温差较大的时候，加之雨水增多，人的血管容易痉挛，人体血压也容易因为波动而升高，继而导致脑血栓、脑溢血、心肌梗死等恶性并发症。因此，高血压患者更需根据气候及时增减衣服，预防因气候变化带来的血压波动。

花粉过敏症

时值暮春也是花粉过敏症多发的时期。有花粉过敏症的人出门一定要做好防护，尽量避免去花木多的地方，出门最好戴口罩。

皮肤病

这个季节是皮肤病的多发期，如皮肤过敏、荨麻疹等，患了皮肤病，应该及时就诊。医生会采用口服药和局部外涂药膏的方法。此外，预防也很重要。容易在春天发生过敏的人，可以采取远离过敏原、慎用化妆品、注意个人卫生等方式预防。

卡他性结膜炎

有些人一到春暖花开的季节，就会出现眼睛发痒、发红、流泪、怕见光等症状，而到了秋天这些症状就会消失，次年这些症状再次出现。这就是另一个容易被忽视的疾病——卡他性结膜炎。由于其多出现在清明前后，所以又称春季卡他性结膜炎。

容易患春季卡他性结膜炎者，也应尽可能避开有关的过敏原，尽量避免接触花粉、粉尘。一旦患上春季卡他性结膜炎，最好不要随意使用眼药水，应到医院找眼科医生诊治。症状特别重，经过治疗多年不愈的病人，如果条件许可，可考虑易地疗法，脱离了原居住地的过敏原可能会收到较好的效果。

多食清淡蔬果

清明时节，多食清淡新鲜的蔬菜水果以清补肝脾，如芹菜、木耳、荠菜、香椿、苦菊等应季的野菜。有些地方，清明时节还保留着禁火吃冷食的习惯，但是脾胃弱的人不宜吃冷食。

清明过后雨水增多，尤其是南方，气候潮湿，容易产生疲倦嗜睡的感觉，这就是“春困”。而甜腻性食物有助湿作用，食后更容易使人产生和加重“春困”的感觉，应避免吃甜腻食物。（综合人民日报 北京青年报）