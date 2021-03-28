医院“后厨人”：双眼扫描归纳器械 大脑检索定位药品

在医院，消毒供应中心、药房、静脉用药调配中心等部门往往以“边缘人”角色出现，但他们年复一年坚守在自己岗位，并练就超长技能。图为甘肃省妇幼保健院消毒供应工作人员使医疗器械“重获新生”。 张婧 摄

急诊门口匆忙穿行、门诊室诊疗开具医嘱、护士关切询问病情……这些情形在医院时常可见，而医院消毒供应中心、药房、静脉用药调配中心等一系列“后厨”部门，似乎以一种“边缘人”的角色出现，在医疗保障工作方面，他们同样在各自岗位上练就了超长技能。

源于保障，医院“后厨人”的工作时间往往开始于医生坐诊之前，结束于急诊室灭灯之后。近日，中新网记者走进甘肃省妇幼保健院，探访该院“后厨人”的工作写照。

该院住院部药房魏晋福将500多种药名在自己脑子全部“翻译”成几排几架的货位号。 张婧 摄

医疗器械“重生计”：简单的事情重复做

一盘盘止血钳、一筐筐奶瓶、一捆捆皮管……经过4个小时清洗、消毒、检查、包装、灭菌、检测、贴标后得以“重生”。消毒供应中心21名护士均为女性，平均年龄29岁，每天的工作要保障该院近80台手术……她们与水、电、蒸汽为伍，或清洗、或灭菌、或打包，动作迅速而又娴熟。

事实上，原来的医院消毒供应室只负责医疗器械的灭菌工作，清洗等其它工作均由各科室完成。在2009年，中国官方颁布消毒供应中心“两规一标”——《消毒供应中心管理规范》《消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》和《消毒供应中心清洗消毒灭菌监测标准》，并于当年年底强制执行，要求消毒供应中心要承担起医院所有重复使用医疗器械的规范化清洗、消毒、检查、包装和灭菌工作。

“当时全院一共400张床，每天将近30台手术，而我们只有9个人。”消毒供应室护士长杨慧琴说，人手少、工作量大，加之机械化程度不高，所有的瓶子、管子、钳子……都要靠双手清洗，大家经常一干就是一个对时，可即便如此，有时还是应付不过来。

杨慧琴至今仍记得2011年的一天，由于手术太多，器械清洗消毒跟不上，手术被迫叫了“暂停”，被问及“为什么供不上器械”时，趴在水池前洗个不停的杨慧琴也很无奈，对此，医院通过增派人手的方式解决此事。直至2012年，随着高水平消毒物品的交接到位，该院实现医疗器械的集中清洗和消毒，消毒供应也随之有了规范化和专业化的转变。

今年52岁的李高竞主要负责高温消毒，从学习认识吸刮包和诊刮包至今，她已在这里工作了8年时间，如今的李高竞双眼“扫描”医疗器械，就能知道具体一件工具应该归纳到哪个科室。“从不同器械的清洗方法，到灭菌器的操作原理，再到消毒的监测方法，甚至在清洗复杂器械时还要研究如何拆装……”她说，简单的事情重复做就成了“专家”。

图为在住院部药房工作8年时间的主管药剂师杨天才向记者展示全自动片剂摆药机。 张婧 摄

大脑定位：药名“翻译”成货位号

“药房500多种药品的货位号都在我脑子里有定位。”现年23岁的魏晋福说，他凭借自己较好的记忆力，在刚来住院部药房工作的头2天，就将所有药品的存放位置都记了个遍，因为他的工作是按照医嘱进行取药，将每位住院患者所需的当天药品都装进一个筐子，再重复动作完成下一位患者的药品补给工作。

魏晋福说，每天早上9点出妇科系统的单子，9点40出产科系统的单子……一出就是一大摞，上面密密麻麻写着各类药品和使用剂量，为了提高工作效率，他认为药名在自己脑子里“翻译”成几排几架的货位号很有必要。

与魏晋福搭档的，是已有8年药房工作经验的主管药剂师杨天才，魏晋福取药的每一份单子，都要经他核对。“注射类、口服类、外用类等，我要对医嘱上每种用药的执行次数和摆药数量等，均进行一一核对，在此期间，还要格外注意用法用量、禁忌症、注意事项，以及药物相互作用等。”杨天才说，核对无误后再进入取药环节。

杨天才表示，除了日常核对检查，还要不断学习新药品的使用，一般通过看药品说明书的方式，年近五旬的他还参加了线上“处方前置审核”的培训学习。在不断发现自身短板，并及时补充学习之后，他也对药房储药设备不断琢磨，医院于2018年购进全自动片剂摆药机，但由于生成包装袋上信息过于简单，比如，药物有效期、患者等必备信息不完善，他便将自己发现的问题一一做了统计与归纳，联系设备生产厂家技术人员解决，由此，经自动摆药机的分装袋上信息齐全，保障患者放心用药与安全用药。

“定制”点滴：一签一瓶保针尖安全

每天清晨6点半，静脉用药调配中心的工作人员就已准时到岗，换好工作服，再套上由非穿透性、无絮状物材料制成的连体防护服，完成彻底严格的手部卫生消毒、戴上一次性无菌手套，开始一天的静脉输液调配工作。

静脉用药调配中心的工作包含5个环节，分别是审方打印区、药品排放区、贴签核对区、混合调配区，以及成品核对区，他们的工作从处方或用药医嘱开始，药师逐一审核患者的静脉输液处方，以及医嘱的正确性、合理性和完整性，并将通过审核的药品分配成不同配置批次，按照顺序打印相应标签；护理人员根据输液标签所列的药品顺序摆药，按其性质、不同用药时间分批次将药品放置于不同颜色的容器内。

此外，值岗护理人员还要再次确认、复查标签和液体后，完成一签一瓶的匹配，并依次将药品传入操作间，严格按照静脉用药调配操作规程对药品进行混合调配，在药品出仓前还需成品核对，护理人员会再一次查对框内安剖与标签是否一致，确保每一瓶(袋)药瓶在发送之前都准确无误，为患者静脉用药安全保驾护航，制成针尖上的“私人定制”。

该院的药学部静脉用药调配中心于2012年成立，在护士长宋亚玲的带领下，该中心从一开始的8人，发展至今已是一支21人的队伍，完成成千上万的药品配送任务，守护了医院每位患者的点滴安全。(完)