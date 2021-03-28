2020医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会在武汉举行

人民网北京3月28日电 (记者乔业琼)“提高公立医院医疗服务质量要结合实际，盯紧群众关心的预防和就医问题，疏通防病治病过程中的痛点和难点。”3月27日在武汉举办的“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会”上，国家卫健委副主任、湖北省委常委王贺胜表示，公立医院高质量发展的核心是推进医疗质量管理体系和管理能力现代化，推进医院实现三个转变、三个提高。公立医院要责无旁贷地肩负起引领我国医疗卫生体系高质量发展的重任。

王贺胜在会议现场致辞

王贺胜强调，要深刻认识公立医院发展环境面临的变化，主动迎接新一轮科技革命和产业革命带来的机遇和挑战，推动医疗技术创新和快速发展。加强临床专科能力建设，特别是重症医学、呼吸等紧要学科和影响人民群众健康的重点疾病相关专科建设，提升整体医疗技术能力和医疗质量水平。破除制约高质量发展的体制机制障碍，推动医疗价格、人事薪酬、人才评价等关键环节深化改革，激发公立医院高质量发展的内生动力。

郭燕红在会上作主旨发言

“公立医院高质量发展过程中，一方面要促进发展，另一方面要构筑安全底线。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，公立医院高质量发展要统筹发展与安全。在发展方面，要加快优质医疗资源的扩容和区域均衡布局，实现医疗资源的合理分布，提升医疗服务，更好地提供优质高效的医疗卫生服务质量。在安全方面，要注重防范化解重大疫情和突发公共卫生风险，保障包括患者安全、信息安全等在内的其他安全问题，为健康中国建设提供有力支撑。

陈建国在会议现场发言

“公立医院姓‘公’，在抗击疫情斗争中得到了有力彰显。”华中科技大学副校长兼同济医学院党委书记、院长陈建国表示，实践证明政府主导、公益性主导、公立医院主导的公立医院改革发展原则是正确的，充分彰显了公立医院作为医疗服务主体的作用，公立医院的医务人员是保护人民身体健康的主力军、是医改的主力军。通过抗击新冠疫情，我们对公立医院的未来蓝图要有所悟有所得，要冷静理性复盘，做更长远的思考，以便于以后更坚定地向前走。

罗华在会议现场发言

人民网总编辑罗华介绍，医疗质量安全提升是公立医院高质量发展的重要一环。人民健康作为人民网面向大健康领域规划打造的重要传播与服务平台，近年来在国家卫健委医政医管局等单位的指导支持下，在助力公立医院高质量发展方面进行了较多实践。2020年8月启动的典型案例征集展示活动，得到了各级公立医院及社会各界的广泛关注与支持。

典型案例发布环节

总结大会上，主办方正式发布了“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例”名单（具体名单另行发布）。在活动现场，人民网·人民健康还向中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林，中国工程院院士、国家消化系统疾病临床医学研究中心主任李兆申等多位专家颁发了“公立医院高质量发展研究中心专家咨询委员会成员”、“公立医院高质量发展研究中心特聘研究员”聘书，该项举措旨在为实现公立医院医疗质量安全提升，搭平台、聚众智，持续为公立医院高质量发展建设添砖加瓦。

圆桌讨论环节

在主题为“公立医院专科能力与技术水平高质量发展”和“公立医院如何提高医疗服务水平和保障质量安全”的两场圆桌论坛上，多位嘉宾结合自身经验展开研讨与交流，为公立医院医疗质量安全提升建言献策。

会议当天同步召开了疫情防控专场-武汉疫情防控全景谈、呼吸系统疾病专场、麻醉与危重症专场、消化系统疾病专场、精神系统疾病专场等5场分论坛。2020年度案例征集展示活动回顾交流闭门会和专科建设与管理创新专场闭门会同期召开。

据悉，本次会议由国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委指导，各专业国家级质控中心支持，人民网·人民健康、华中科技大学共同主办，华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院、中国县域医院院长联盟协办，共八百余位嘉宾出席会议。