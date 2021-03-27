女性压力大易引发健康问题 中医推荐“四期”养生法

随着现代工作、生活节奏的加快，都市女性在各种压力下诱发的一系列健康问题也日渐凸显。月经失调、高泌乳素血症、卵巢早衰、不孕不育等，成为困扰女性的难题。随着生活水平的提高及健康理念的普及，越来越多的女性开始关注养生调护、重视疾病预防。

北京中医药大学东方医院妇科主任医师刘艳霞认为，女性有特殊的生理周期，应结合月经不同时期阴阳转化与消长节律进行调养。

刘艳霞表示，按照传统中医关于月经的理论，女性月经周期可分为四期：

第一阶段为月经期（月经来潮的1—4天），养生以“暖”为主。

在此期间，女性经血以通畅为主，经血排出顺利与否，直接关系身体日后的恢复。因此，这个时期的养生应以“暖”为主，主要是肚脐、腰和脚心不要着凉。

忌食寒凉食物，以免凝血、滞血，经血不畅。同时忌食辛辣食物，辛辣之品容易动血，导致经血量增多、经期延长。

对于月经不调、痛经、癥瘕的女性来说，这个时期是活血化瘀、排出瘀滞的最佳时期。

第二阶段为阴长期（月经5—12天），养生以滋补肝肾为主。

这个阶段，月经基本结束，女性体内阴血相对亏虚，因此称之为“阴长期”。此时养生应以滋补肝肾为主，促进阴血逐渐充足，为下次月经做好准备。

其中，有两点必须注意，一是避免熬夜，经常熬夜会暗耗阴血；二是不能贪凉。此时随意吃寒凉食物，轻则容易引起内分泌失调及月经紊乱，重则影响孕育。

饮食上，可在煲汤时添加一些滋阴养血、滋补肝肾的药物，如女贞子、桑葚子、枸杞、当归等。如果脾胃不好，消化功能弱，可以加砂仁、陈皮等健脾醒胃的药物。

第三阶段为排卵期（两次月经中间的2－3天），可保持乐观以促孕。

这个阶段，随着体内阴血不断充盛，逐渐进入重阴转阳、阴阳转化的过程。排卵期时间比较短，出现透明拉丝状白带，准备怀孕的女性可以把握时机，在此期安排同房，同时要保持乐观、稳定的情绪，这样对受孕非常有益。

饮食上，可在第二阶段的基础上，加一些荆芥、丹参、肉桂等促进排卵。

第四阶段为阳长期（排卵后至下次月经来潮），可健脾补肾准备受孕。

在此期间，女性子宫内阴血旺盛、阳气充沛，可为受孕做准备。

饮食上可以多服山药大枣粥，健脾气、补肾气。大枣滋腻碍胃，只需3至5枚即可。

女性在此期应注意保暖，不宜吃寒性的食物，比如梨、葡萄、西瓜等，以免伤及阳气，导致宫寒不孕。