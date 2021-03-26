肾病十中有一 护肾八招谨记

流行病学数据显示，我国慢性肾脏病的发病率为10.8%，其中有70万患者已经进入透析阶段，且这个数据仍在递增中。广州市第一人民医院肾内科病区李剑文主任医师强调“小肾脏，大健康”，他和大家分享了护肾干货“八大黄金法则”：1.合理运动；2.控制血糖；3.监测血压；4.健康饮食，保持体重；5.保持充足的水分摄入；6.戒烟；7.不随意服用非处方药物；8.如果你有一个或多个高危因素，请定期检查自己的尿常规和肾功能。他总结日常生活中处处留心皆护肾，护肾就在当下。

肾脏病能预防，但万一得了肾脏病，怎么办呢？

市一医院肾内科刘日光主任医师说，即使得了肾病，也要好好活。他指出，肾内科医生责任是修好刹车，延缓甚至停止其前进，感冒药，止痛药和中药不要随便吃，治疗肾病关键是持之以恒，不要随便放弃治疗。

市一儿科郝志宏主任医师在他的分享中指出，肾病要早发现，早诊断，早治疗。早到什么时候？早到儿童就要关注，早到胎儿时期就要关注产前超声检查。并不是年轻就意味着肾健康。儿童也有慢性肾脏病且起病隐匿，病因有先天性、遗传性、尿路畸形及各种原发性、继发性肾脏病等。尿常规和泌尿系B超检查是经济、有效的肾病筛查方法。（张青梅）