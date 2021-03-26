甘肃加强卫生人才队伍建设

近日，甘肃省卫生健康委印发《关于扎实推进“三个一批”人才计划 持续加强卫生健康人才队伍建设的通知》，明确今年年底前，省级各医疗卫生机构要完成高层次人才和急需紧缺人才引进任务。全省各县级医院完成5名～10名临床医学相关专业本科以上学历人才引进任务。各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）完成2名～3名临床医学相关专业大专以上学历人才引进任务。

《通知》还要求，积极组织医务人员参加全科医生转岗培训等项目，做好全科医生等基层紧缺人才储备，做好“特岗全科医生”等人才项目人员的招聘和使用，确保特岗全科医生享受规定的工资和社保待遇。要拿出一定比例的空缺岗位，将服务期满考核合格未纳入编制管理的“特岗全科医生”“三支一扶”“村医订单定向培养”等项目生，择优招聘为服务基层医疗卫生事业单位工作人员。

《通知》强调，持续做好全省选拔的首批150名卫生健康行业骨干人才和150名卫生健康行业优秀青年人才树立培养工作。同时，积极配合全省职称评定条件修订工作，为专业技术人员排忧解难，让他们安心工作。（记者 王耀 林丽）