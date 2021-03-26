春季教你提防这三种常见传染病

草长莺飞，春暖花开。春天既是最美的季节，也是旅游度假的黄金时期，但在外出时一定要注意健康和安全，尤其是注意提防这三种常见传染病。

麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病，每年3至5月是麻疹的季节性发病高峰。由于该病病毒传播迅速，所以是传染性最强的传染病之一，属于我国法定报告的乙类传染病。

麻疹患者是唯一的传染源，病毒可经飞沫传播或直接接触感染者的鼻咽分泌物传播，人群普遍易感。主要症状有发热、红色斑丘疹，并伴有咳嗽、流涕、流泪、畏光、咽痛、全身乏力等症状，个别病例还会伴有严重的并发症如肺炎。

从目前来看，最为有效的预防措施是接种麻疹疫苗。同样以北京为例，适龄儿童可免费接种三剂次的含麻疹成分疫苗。同时，为保护广大外省来京务工人员及其子女的健康，北京市还在每年3至5月份，为外来务工人员提供免费含麻疹成分疫苗接种，为其6岁以下子女提供免费含麻疹成分疫苗查漏补种。

在麻疹高发季节，提醒大家注意4点。

一是增强自我防护，注意佩戴口罩，并尽量减少到人多拥挤、空气流通不畅的公共场所。

二是如果出现发烧、出疹、咳嗽等症状，尽快到医院诊治，就诊时请佩戴口罩。如果被医院诊断为麻疹，应根据医嘱做好治疗和隔离，不要带病上班或上学，防止将病毒传染给自己的家人、同学或同事。

三是及时接种疫苗，保护儿童健康。家长务必按照接种门诊的预约时间带孩子接种麻疹疫苗。如果发现孩子有疫苗漏种的情况，要尽快到接种门诊去补种疫苗。

四是外来务工人员较多的企业、商业、服务场所等单位应主动联系社区卫生服务中心的接种门诊，积极组织员工接种麻疹疫苗。大家到商场、电影院、医院等人员流动性较大的地方，也要戴上口罩做好适当防护，尤其是陪护患者就诊、输液时，更要做好防护工作，尽量减少在医院的滞留时间。

风疹

风疹是由风疹病毒引起的呼吸道传染疾病，春季高发，人群普遍易感。感染病毒后，早期出现发热、咳嗽等症状，之后面部首先出现浅红色斑丘疹，迅速遍及全身。

儿童患病时通常病情轻微，孕妇患风疹则可能导致胎儿死亡或者先天性缺陷如先天性心脏病、白内障、耳聋等，即先天性风疹综合征。

据了解，北京市已将含风疹成分的疫苗纳入免疫规划，即为8月龄、18月龄和6岁儿童各免费接种一剂麻疹-流行性腮腺炎-风疹联合减毒活疫苗。随着儿童疫苗接种率的提高，成人特别是育龄期妇女，已逐渐成为风疹病例的主体。

目前，北京市已进入风疹高发期，为避免病毒感染，提醒大家注意：未按照程序接种疫苗的适龄儿童，应尽早去当地的预防接种门诊接种，既往疫苗接种史不详的成人，也建议接种一剂含风疹成分的疫苗。对于未接种过疫苗的儿童、成人，应尽量少去人员聚集的公共场所，孕妇要避免与风疹患者接触。

此外，还要做到室内经常开窗通风，如果出现发热、皮疹的症状，应及时去医院就诊，被诊断为风疹后，应避免与周围的人接触。

水痘

水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性传染病，主要经呼吸道飞沫和直接接触水痘疱疹液传播，也可通过被病毒污染的用具传播，如玩具、文具、门把手等。跟其他传染性疾病一样，水痘也有流行季。每年5至7月、10月至次年1月都是发病高峰期。

该病传染性强，人群普遍易感，但多见于儿童。在流行季节，感染水痘病毒后，早期可出现发热、全身不适、乏力、咽痛等前驱症状。

水痘发病时，皮疹首先出现在头部和躯干，逐渐波及四肢，初为红色斑疹、后变为丘疹并发展为疱疹。疱疹后一两天，疱疹从中心开始干枯结痂，周围皮肤红晕消失，再经数日痂皮脱落。同一部位常可见斑丘疹、水疱、结痂同时存在。如不出现并发症，可在两周左右自愈。

值得注意的是，水痘患者是该疾病主要的传染源，症状轻微的患者容易被忽视或误诊。对于新生儿或免疫功能低下者来说，水痘可能是致命性疾病。由于大多数带状疱疹发生在50岁以上或免疫功能低下的人群中。一般来说，成年人感染病毒后症状一般都比较重。而且，不要以为出过一次水痘就终身安全了，在机体免疫力下降时，还是不能排除二次感染的可能，体内的病毒也可能复发感染发生带状疱疹。

从目前来看，接种水痘疫苗是最有效的预防措施。以北京为例，推荐适龄儿童按程序接种两剂水痘疫苗：满18月龄接种第1剂，满4岁接种第2剂。超过4岁但既往仅接种过1剂疫苗的儿童，建议补种第2剂疫苗。

在水痘高发季节，大家要注意以下4点：

一、发现自己或孩子出现发烧、出疹等不适症状时，要尽快到医院就诊明确诊断，就诊时请佩戴口罩。如确诊为水痘，应居家隔离治疗，不带病上班或上学，防止传染他人。

二、隔离期直至水痘疱疹全部结痂或皮疹全部消退为止，学生复课需要到医院地段保健科开具复课证明，学校查验后方可返校。

三、学校和托幼园所应当密切关注儿童的水痘发病，发现有水痘病例就要及时上报单位所属社区卫生服务中心的保健科。

四、发生水痘疫情的单位，要积极配合疾控部门落实各项综合预防控制措施，避免疫情播散。（来源：北京市疾病预防控制中心、广州日报、钱江晚报）