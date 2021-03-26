国家卫健委：3月25日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京3月26日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海7例，广东2例，福建1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者357人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例161例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5243例，累计治愈出院病例5082例，无死亡病例。

截至3月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例163例（无重症病例），累计治愈出院病例85348例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90147例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者986872人，尚在医学观察的密切接触者3682人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31例，其中境外输入30例，本土1例（在江西）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者251例（境外输入250例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12488例。其中，香港特别行政区11428例（出院10994例，死亡204例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1012例（出院971例，死亡10例）。