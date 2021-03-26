今年花粉过敏症状眼睛先痒 医生提醒：戴护目镜管用

明城墙遗址公园梅花盛开，市民戴口罩赏花。 本报记者 刘平摄

春暖花开的季节，易过敏人群深受花粉困扰。专家表示，与往年不同，由于今年大家一直戴口罩，过敏者的早期症状以眼痒为主，患者可通过戴护目镜等方式来缓解症状。

眼科诊室前排满了患者

中国天气网推出的全国花粉过敏预警地图显示，近期北京大部分地区处于花粉浓度6级的极高水平。“不到一周，我的眼角就又红又肿。”花粉过敏者陈跃前两天出现了眼睛酸胀、流泪等症状，两三天后，眼睛疼痛难忍。

与陈跃一样，深受花粉困扰的过敏患者不在少数。昨天下午，记者来到同仁医院，眼科诊室前排满了候诊的患者。医生告诉记者，最近来眼科就诊的患者中，相当一部分是因为花粉导致的过敏性结膜炎。严重的，需要输液治疗。

戴护目镜可缓解过敏症状

同样对花粉过敏的王先生这几天都戴着护目镜出门，他说：“每年春天，花粉浓度高时，我的眼睛都会不舒服，戴着护目镜出门感觉会好一点。”在电商平台上，标有“防花粉”的护目镜也备受青睐。有商家表示，近一个月店内70%的订单都来自北京。

那么，戴护目镜到底有没有用呢？对此，眼科专家叶子隆表示：“过敏体质的人群可以戴护目镜，密封性好的硅胶护目镜可以阻挡花粉和眼睛接触，是一种好的防护方法。”

北京世纪坛医院变态反应中心主任王学艳介绍，从2月底北京就进入了花粉期，花粉数量随温度提升而逐渐升高。“今年由于大家一直佩戴口罩，有效地阻止了花粉与鼻黏膜的接触，所以过敏的早期症状以眼痒为主，相关患者可以通过戴护目镜来缓解症状，开车或者在家时也要注意关好门窗。” （记者 张群琛）