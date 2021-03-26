多晒太阳 活动筋骨（中医养生）

“燕子来时新社，梨花落后清明。”临近清明，体内肝气逐渐达到最旺，要以“生发阳气，调肝健脾”为养生要点。在起居上，应晚睡早起，以使阳气生发舒畅，但是晚睡并不是熬夜。可穿着宽松衣服，多到空气清新之处，如公园等地慢走、打拳、做操，选择动作柔和的锻炼方式活动，使阳气增长。

随着气温升高，人们的活动也增多，虽然春季养生以“生发阳气”为特点，但《素问·评热病论》云“汗者，精气也”，要注意运动时“勿大汗，以养肝脏。”可多晒太阳，活动筋骨，增加抵抗力。需要注意的是，不宜做运动量太大的活动。特别是平时活动较少的人群，做运动需要量力而行，运动量不宜过大。老年人活动时，心率应控制在可以承受的范围内。患有心脏病、高血压等疾病的人，不要做强度较大的活动。

清明时节，多食清淡新鲜的蔬菜水果以清补肝脾，如芹菜、木耳、荠菜、香椿、苦菊等应季的野菜。有些地方，清明时节还保留着禁火吃冷食的习惯，但是脾胃弱的人不宜吃冷食。

清明过后雨水增多，尤其是南方，气候潮湿，容易产生疲倦嗜睡的感觉，这就是“春困”。而甜腻性食物有助湿作用，食后更容易使人产生和加重“春困”的感觉，应避免吃甜腻食物。

（作者为天津市中医药研究院附属医院主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 19 版）