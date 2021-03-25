国家卫健委：3月24日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京3月25日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海4例，广东4例，甘肃2例，湖北1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例4例，解除医学观察的密切接触者327人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例163例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5232例，累计治愈出院病例5069例，无死亡病例。

截至3月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例165例（无重症病例），累计治愈出院病例85335例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90136例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者986437人，尚在医学观察的密切接触者3604人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者232例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12476例。其中，香港特别行政区11419例（出院10963例，死亡204例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1009例（出院969例，死亡10例）。