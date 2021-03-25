睡眠糖一粒入眠、白噪音轻松助眠 助眠“神器”净帮倒忙

为了摆脱辗转反侧夜难眠的煎熬，消费者不断尝试各种助眠产品。睡眠糖、褪黑素、睡眠仪、白噪音、薰衣草精油……几乎每隔一段时间，网上热卖的助眠产品就会出新花样。但这些产品真的对睡眠有奇效吗？医生提醒，别让这些“助眠”产品帮了倒忙。

睡眠糖助眠

只是一厢情愿

睡眠糖

睡眠糖的模样看上去与QQ糖、彩虹软糖大同小异，却宣称有着“轻松入睡”“一粒入眠”等奇效。睡眠糖无一例外都含有γ-氨基丁酸，这正是它们助眠的“秘诀”。

漫漫长夜里，睡个好觉成了不少失眠患者的奢望。除了“数羊”您还有什么办法？

“正准备考研，吃了一周睡眠糖，觉得睡眠质量有了改善”“每天吃四粒，夜间不容易醒也不会多梦”……时下，一种睡眠糖在网上悄然走红，网购平台上，层出不穷的各种睡眠糖让不少消费者挑花了眼。

睡眠糖所含的γ-氨基丁酸是一种非蛋白质氨基酸，也是存在于动物体内的一种天然物质，被认为具有降血压、降血氨等作用。不过，尽管是天然物质，却并不意味着就能随便吃。

记者查询发现，国家药监局曾批准过“复方氨基丁酸维E胶囊”等药物，其可治疗脑动脉硬化症、脑中风后遗症等,γ-氨基丁酸正是其中最主要的成分。同时这款药物的说明书也提示，其偶有过度兴奋及胃肠不适等问题可能出现。也就是说，各种睡眠糖包含的γ-氨基丁酸成分，反倒可能让一部分人更睡不着觉。

那么睡眠糖里的γ-氨基丁酸的含量是否控制在科学、合理的范围？

京东平台上的兜想吃旗舰店正在销售“G’NITE美国gaba睡眠软糖”，不过对于记者“每粒睡眠糖含有多少毫克γ-氨基丁酸”的问题，其客服表示“没有每粒具体含量成分的数据”。在天猫平台上，一款“GOOD NIGHT”氨基丁酸晚安软糖同样没有对其每粒中γ-氨基丁酸的具体含量做出说明。针对γ-氨基丁酸安全有效的用量，拼多多上BuffX官方旗舰店的人工客服也未能出示任何权威机构的相关报告。

这些粉墨登场的睡眠糖在网购平台上的差评也是屡见不鲜——“昨晚吃了没有任何效果，而且中途还醒了三四回”“吃了它，晚上梦特别多还莫名其妙醒了好几次，感觉不顶用”“吃完头特别疼更睡不着了，第二天起来也头晕还不如不吃”……

尽管用户评价两极分化，但睡眠糖的销售依然居高不下。在天猫平台上，一款睡眠糖售价为59元一盒，月销量超过2.7万笔；京东平台虽未显示实时销量，“G’NITE美国gaba睡眠软糖”的评价总数已逼近1万次，其热度可见一斑；拼多多上，一款“WonderLab睡眠夹心软糖”的拼单量竟然突破10万件。

■专业观点

对于正在走红的睡眠糖，解放军总医院神经内科主任医师、中国睡眠研究会常务理事张熙教授表示，其已经注意到关于睡眠糖和γ-氨基丁酸引发的一些乱象，不排除一些企业制造概念并忽悠消费者的情况存在。失眠者希望通过所谓“食疗”来补充γ-氨基丁酸来解决睡眠问题，这只是一厢情愿的想法。睡眠障碍问题的发生原因普遍较为复杂，应对其进行有针对性的一系列治疗，而不能寄希望于某一类物质或产品。

白噪音助眠

使用不当会越睡越累

白噪音

其是一个物理学概念，是指一段声音中的频率分量功率在人耳可听范围内都是均匀的。由于白光是由各种颜色的单色光混合而成，这种具有平坦功率谱的声音与之具有相似之处，于是这种声音便被称作“白色的噪音”。

比起服用助眠药，还有许多追求健康的人选择看上去更安全可靠的“物理方法”。最近一段时间，主打白噪音的助眠产品在网络上刮起一阵热旋风。

风吹过树叶、海浪拍打岸边、炉火熊熊燃烧……这些单调、平稳、持续的声音，都可以归纳进白噪音的范畴，这类声音也能够令人感到放松。

在网易云音乐平台中搜索“白噪音助眠”关键词，就能找到上百个歌单，最多的播放量达到500多万次。苹果和安卓应用商店里也出现了各类白噪音助眠APP，下载量最多的“潮汐”和“小睡眠”两款应用软件甚至有超过2000万人次安装。

为了防止部分失眠人群使用手机播放白噪音助眠时受到手机的“诱惑”，甚至还有厂商推出了专门的白噪音助眠耳机等产品。除了具有物理降噪功能之外，这类耳机还可以通过蓝牙与手机连接，使用关联APP播放白噪音，但不支持播放其他音频内容。

记者注意到，淘宝平台上这类白噪音助眠耳机五花八门，大多以降噪助眠为卖点，售价在几十元至上千元不等。在知名耳机品牌BOSE官方旗舰店里，一款白噪音睡眠耳塞的售价高达2000元。

■专业观点

看似安全且无副作用的白噪音，是否真的是助眠好帮手？对于经常受到环境噪音污染的人群而言，白噪音确实有助于帮助人们“屏蔽”外界噪音，减轻暴露于噪音环境的不良影响，这类声音可以起到辅助治疗一些神经系统疾病的作用。但实际上，如果使用不当，白噪音却有可能让人越睡越累。

宾夕法尼亚大学医学院去年9月在《睡眠医学评论》上发表的一篇最新的研究成果显示，白噪音并不一定能缩短人们的入睡时间，反而还会导致睡眠多次中断。聆听白噪音的过程中，不仅听觉系统得不到休息，大脑也需要时刻保持活跃。而长期暴露于过大的白噪音环境下，可能对健康人的睡眠结构造成干扰，引起听力和认知功能的损害，严重者还会导致中枢神经障碍，甚至损害心脏健康。

睡眠问答

三周内反复出现睡眠障碍可就医

中国睡眠研究会的一项大型调查显示，中国成年人失眠的患病率高达58%。五花八门的助眠产品可能不仅不是睡眠好帮手，反而会给失眠者帮倒忙。

“临床中，医生经常在为各种助眠产品收拾烂摊子。”首都医科大学宣武医院是我国神经科学初创基地之一，该院神经内科副主任医师刘江红表示，遇到走了“弯路”的病人已经是家常便饭。“许多病人自述吃过不少助眠药品，或使用过各种助眠仪器，但最终反而觉得失眠症状不仅没好，还出现了更多其他问题。”刘江红还针对睡眠障碍相关问题进行了解答。

问：睡眠障碍的原因是什么？

答：睡眠障碍绝不只是因为情绪紧张、工作压力大等表面问题所导致。抑郁症、痴呆、帕金森氏病等至少几十种疾病，其早期症状表现之一都可能会是睡眠障碍。

问：亚健康人群怎么调整睡眠？

答：喝酒助眠，睡前剧烈运动用疲劳助眠，以及晚上失眠白天补觉等行为都不可取。轻微睡眠障碍等亚健康人群，可以尝试先从生活方式方面调整，如合理作息与白天适当锻炼等。

问：什么情况下应就医？

答：当大众遇到自我感觉较为严重的睡眠障碍后，在没有医嘱的情况下，千万不要自行上网查询一下就随意购买所谓助眠的保健品、药品或仪器等，而是一定要及时就医避免耽误病情。

按照国际公认的标准，通常来说如果大众在3周内反复出现睡眠障碍问题，就可以就医寻求帮助。不过3周也并非冷冰冰的唯一标准，市民如果认为自己遇到较为严重的睡眠障碍，也可以随时去寻求医生的帮助。各类助眠产品作用都有限，市民千万别轻信，应当尽早听从医嘱走出助眠误区。（记者 赵鹏 实习记者 杨天悦）